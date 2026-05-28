Casio Hadirkan G-SHOCK Hasil Kolaborasi dengan XG

Terdiri atas JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA, dan COCONA, XG dikenal sebagai salah satu grup yang tengah bersinar di kancah global berkat genre baru, X-POP. Semangat untuk terus melampaui batas dan membangun identitas yang berbeda membuat XG selaras dengan filosofi G-SHOCK yang mengedepankan ketangguhan, inovasi, dan desain khas. Kedekatan nilai tersebut menjadi fondasi kolaborasi sekaligus mengukuhkan XG sebagai global ambassador G-SHOCK sejak Juli 2025.

Jam tangan GM-S5600XG dan GMA-S110XG merupakan kolaborasi perdana antara G-SHOCK dan XG. Setiap jam tangan tersebut merepresentasikan dunia kreatif XG melalui pendekatan desain yang unik.

GM-S5600XG

Terinspirasi dari jam tangan legendaris seri 5600 sebagai desain pertama G-SHOCK, GM-S5600XG tampil dengan kaca berlapis rainbow vapor deposition yang memancarkan gradasi warna berbeda dari setiap sudut pandang. Efek visual yang dinamis ini merefleksikan identitas XG yang ekspresif, berani bereksperimen, dan selalu menghadirkan sisi baru dalam setiap penampilannya. Logo XG hadir pada komponen dial, band loop, dan sisi belakang casing sebagai identitas khusus dari kolaborasi ini. Sementara itu, bagian bezel dan tali jam berwarna hitam menampilkan kesan elegan sekaligus fleksibel untuk digunakan dalam berbagai kesempatan.

GMA-S110XG

Mengusung basis seri 110 yang dikenal berkat desain dial berdimensi, GMA-S110XG tampil mencolok dengan komponen bezel dan tali jam berwarna merah muda cerah. Komponen tersebut menggunakan teknik Garal color molding yang memadukan resin dengan warna berbeda sehingga menghasilkan motif marmer yang unik pada setiap unit. Desain tersebut mengambil inspirasi dari energi musik R&B era 1990-an, serta karakter XG yang ekspresif dan dinamis. Bagian dial juga dibekali lapisan polarized finish yang menghadirkan efek perubahan warna saat pergelangan tangan bergerak. Seperti model GM-S5600XG, logo XG turut disematkan pada bagian dial, band loop, dan sisi belakang casing untuk menyempurnakan identitas kolaborasi eksklusif ini.

SOURCE Casio Computer Co., Ltd.