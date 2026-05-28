Casio Lancar Jam Tangan Kolaborasi G-SHOCK Tampilkan XG

TOKYO, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini mengumumkan pelancaran dua tambahan baharu kepada rangkaian jam tangan tahan hentakan G-SHOCK. GM-S5600XG dan GMA-S110XG dicipta menerusi kolaborasi bersama XG, kumpulan hip hop dan R&B tujuh anggota yang aktif di pentas global.

XG GM-S5600XG／GMA-S110XG

Terdiri daripada JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA dan COCONA, XG merintis X-POP sebagai genre muzik baharu dan mencipta gaya mereka sendiri. Semangat mereka yang berani menerobos sempadan benar-benar sejajar dengan G-SHOCK, jenama unik yang terkenal dengan ketahanan hentakan dan reka bentuk tersendiri — menjadikan XG sebagai pilihan paling wajar selaku duta global jenama itu pada Julai 2025.

GM-S5600XG dan GMA-S110XG menandakan kolaborasi pertama antara G-SHOCK dan XG. Setiap jam tangan mengabadikan pandangan dunia XG menerusi reka bentuknya yang tersendiri.

GM-S5600XG

Dibina berasaskan siri 5600 yang mewarisi bentuk ikonik G-SHOCK yang pertama seumpamanya, GM-S5600XG baharu menampilkan kaca dengan kemasan pemendapan wap pelangi. Warna kaca kelihatan berbeza bergantung pada sudut pandangan, sekali gus menghasilkan penampilan tersendiri yang mencerminkan pandangan dunia XG yang pelbagai dimensi. Logo XG menghiasi muka jam, gelung tali jam dan penutup belakang jam, sentuhan yang sepadan dengan jam tangan kolaborasi yang amat istimewa ini. Tali jam dan bezel disempurnakan dengan warna hitam bergaya, menjadikan jam tangan itu tampak elegan dan versatil untuk kegunaan harian.

GMA-S110XG

Dibina berasaskan siri jam tangan 110 yang terkenal dengan muka jam berdimensi, GMA-S110XG menyerlah dengan tali jam dan bezel berwarna merah jambu terang. Komponen ini dicipta menggunakan teknik acuan warna Garal yang mencampurkan resin pelbagai warna, sekali gus menghasilkan reka bentuk bercorak marmar unik yang menggambarkan aura bertenaga R&B era 1990-an serta pandangan dunia pop dan dinamik. Muka jam diberikan kemasan terpolarisasi untuk penampilan warna indah yang berubah apabila memiringkan pergelangan tangan. Logo XG turut menghiasi muka jam, gelung tali jam dan penutup belakang jam, sentuhan yang menyempurnakan reka bentuk kolaborasi yang amat istimewa ini.

Video Temu Bual

https://youtu.be/SlgVuNl2LMY?si=4598rHGXfav1RA5F

SOURCE Casio Computer Co., Ltd.