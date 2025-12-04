광저우 난사, 광동-홍콩-마카오 대만구 문화 공연 허브로 부상

광저우, 중국 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 사우스(South) 보도:

12월 5일부터 15일까지 광동-홍콩-마카오 대만구(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, GBA) 문화체육센터에서 열리는 메이데이(Mayday) 25주년 투어 광저우 공연은 대형 문화 행사 개최지로서 난사(Nansha)의 급부상을 보여준다. 이는 올해 난사 지역의 일곱 번째 대규모 음악 행사로, GBA의 '공연 도시'가 되겠다는 야심을 공고히 했다.

이러한 모멘텀은 2024년 12월 광저우 스트로베리 뮤직 페스티벌(Guangzhou Strawberry Music Festival)로 시작됐다. 이후 난사는 '헤드 인 더 클라우드(Head In The Clouds)' 음악 예술 축제, 체인스모커스(The Chainsmokers) 콘서트, 애니소닉(AniSonic) 홀로그램 콘서트, 칠석(Qixi Festival) 홍콩 스타일 골든 히트 콘서트, 광저우 타이하이(Guangzhou Taihai) 및 슈퍼 스트로베리(Super Strawberry) 뮤직 페스티벌 등 꽉 찬 일정을 소화했다. 라인업에는 가상 가수 뤄톈이(Luo Tianyi)와 함께 막문위(Karen Mok), 위란(Janice Vidal), 양천화(Miriam Yeung), 타오저(David Tao), 원조륜(Wen Zhaolun) 등 해외 스타들이 포함됐다.

메이데이 외에도 12월에는 샌딜라 뮤직 페스티벌(SoNTILLa Sandilla Music Festival)과 스톰 일렉트로닉 뮤직 페스티벌(Storm Electronic Music Festival) 2025 광저우 공연도 예정돼 있다. 2년 연속 난사로 돌아온 스톰 페스티벌은 지난 새해 전야 불꽃놀이로 관객을 매료시킨 바 있다.

문화적 활기는 음악 그 이상으로 확장된다. 올해 처음 열린 GBA 등불 축제(GBA Lantern Fair)에는 71만 명의 방문객이 다녀가 난사의 폭넓은 문화적 매력을 부각시켰다.

이러한 발전의 초석을 이룬 것은 새롭게 운영을 시작한 GBA 문화체육센터다. 8월에 세 건의 스포츠 행사로 시작한 이 센터는 이제 첫 번째 주요 공연 사업인 메이데이 콘서트를 6회에 걸쳐 준비하고 있다. 6만 석 규모의 경기장, 2만 석의 아레나, 4000석의 수영 센터를 갖춘 이 세계적 수준의 시설은 지역 내 수준 높은 경기와 대중 문화 생활을 위한 공유 공간이 될 전망이다.

난사는 국가 전략 지역으로서 더 높은 수준의 개방을 목표로 하고 있다. 이 센터와 같은 전문 공연장과 차이나 리소시스 컬처 앤 스포츠(China Resources Culture and Sports)와 같은 운영사의 전문성을 활용해 난사는 더 많은 국제 및 국내 행사를 유치하고 도시의 역동적인 발전 기회에 참여하고 있다.

모든 대형 콘서트 뒤에는 전체 문화 관광 소비 사슬을 촉발하고 도시 인지도를 높이는 강력한 정서적 연결이 있다. 2025년 20주년이 되는 난사는 "젊은이를 위한 젊은 도시"라는 기조 아래 고품질 발전 모델로서의 정체성을 빠르게 확립하고 있다. 대규모 행사를 빠르게 유치하고 "콘서트를 따라" 이동하는 다른 도시의 여행객들을 끌어들이며, 이 해안 지역은 GBA의 새로운 공연 중심지라는 목표를 향해 자신감 있게 나아가고 있다.

SOURCE South