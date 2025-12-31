인사이드 차이나 | 키쇼어 마부바니 전 대사: '선전 APEC 회의, 글로벌 발전에 영감 줄 것'

광저우, 중국 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- 사우스(South) 뉴스 보도:

중국 선전은 최근 아시아태평양경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 비공식 고위관리회의를 개최했으며, 2026년 APEC 경제체지도자회의(2026 APEC Economic Leaders' Meeting)개최지로도 확정됐다.

1993년 첫 APEC 경제체지도자회의에 참석했던 싱가포르의 전 유엔 대사 키쇼어 마부바니(Kishore Mahbubani)는 최근 선전을 다시 찾았다. 그는 선전을 '세계 역사상 가장 빠르게 발전한 도시'로 평가하며, 분석적 호기심을 가지고 도시를 바라봤다.

마부바니 전 대사는 "APEC 정상들이 이곳에 오면 매우 깊은 인상을 받을 것"이라며 "선전이 이룬 성과는 세계에 진정한 영감을 줄 수 있다"고 말했다.

그가 말하는 영감의 핵심은 선전의 산업 전환에 있다. 선전만(Shenzhen Bay)이 내려다보이는 고층 빌딩 꼭대기에서 그는 수십 년 전 홍콩에서 이곳을 바라보던 기억을 떠올렸다. "당시에는 아무것도 없었고, 논밭뿐이었다. 그런데 지금은 세계 주요 도시들과 견줄 만한 스카이라인을 갖췄다"라고 회상했다.

이어 선전에 본사를 둔 전기차 업체 비야디(BYD)를 방문한 그는 신차를 직접 시승하고, 블레이드 배터리 기술의 안전성 시연도 참관했다.

30여 년 전 설립된 BYD는 현재 116개 국가와 지역에서 사업을 운영하고 있다. 마부바니 전 대사는 이 같은 성장세가 선전이 기초 제조업에서 첨단 기술 중심으로 전환해 온 흐름을 상징적으로 보여준다고 평가했다.

올해는 선전이 경제특구로 지정된 지 45주년이 되는 해다. 그동안 선전은 중국 본토 최대 규모의 도시 경제권 가운데 하나로 성장했으며, 중국의 발전 정책을 시험하는 실험장으로 널리 인식되어 왔다.

마부바니 전 대사는 선전의 강점이 제도적 측면에도 있다고 강조했다. 그는 첸하이 선전–홍콩 청년 혁신•창업 허브(Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub)를 방문해, 통합 행정 서비스와 정책 지원의 혜택을 받는 스타트업과 홍콩 자본 기업들을 만났다. 그는 이 방식이 다른 지역에서도 재현 가능한 효과적인 모델이라고 평가했다.

마부바니 전 대사는 선전의 45년 발전사가 홍콩과의 관계 변화이기도 하다고 분석했다. 일방적인 낙수 효과에서 상호 보완적인 관계로 전환됐다는 것이다.

젊은 인구 구조와 밀집된 혁신 생태계를 갖춘 선전은 전기차부터 증강현실에 이르기까지 신흥 산업을 지속적으로 끌어들이고 있다. 글로벌 성장세가 둔화되는 시점에서, 그는 선전이 발전에 대한 새로운 관점을 제시한다고 덧붙였다.

마부바니 전 대사는 "선전의 성과는 짧은 시간 안에 얼마나 큰 진전을 이룰 수 있는지를 보여주는 사례로, 각국에 실질적인 영감을 줄 수 있다"라고 말했다.

