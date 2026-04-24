贅沢を一段高みへ：The St. Regis Bar Macao、Venchiとの贅を尽くしたアフタヌーンティーを発表

マカオ、2026年4月25日 /PRNewswire/ -- The St. Regis Bar Macaoは、145年以上の歴史を誇るイタリアの名門ショコラティエVenchiとの特別コラボレーションを発表します。2026年4月16日より、このパートナーシップにより、The St. Regis Macaoの伝統あるアフタヌーンティーの儀式にVenchiならではのチョコレート職人技を巧みに取り入れた、特別に仕立てられたアフタヌーンティーを提供します。

「芸術性、品質、そして記憶に残る贅沢な体験の創出に対する揺るぎないこだわりを共有するVenchiと提携できることをうれしく思います」と、 The St. Regis Macao総支配人のMr.Stuart Wayne Douglas氏は述べています。「このアフタヌーンティーは、時を超えて受け継がれてきた伝統と洗練された味わいの調和を称えるもので、お客様に真に洗練された感覚の旅をお届けします。」

The St. Regis Bar x Venchi Afternoon Tea (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar Macao's Mural (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar Macao (PRNewsfoto/The St. Regis Macao)

毎日午後3時から午後6時まで提供されるThe St. Regis Bar x Venchi Afternoon Tea では、Venchiの名高いチョコレート各種の魅力を引き立てるよう繊細に仕立てられた、セイボリーカナッペと甘いペストリーの精選メニューをお楽しみいただけます。セイボリーの注目メニューには、Venchi Chocoviarとクラシックカクテルソースを添えたボストンロブスターカクテル（ Boston Lobster Cocktail ）、Venchiのピエモンテ産ヘーゼルナッツを添えたズワイガニのタルト（ Snow Crab Tart ）などがあります。スイーツでは、ダークチョコレートムース（ Dark Chocolate Mousse 、Venchi 75%スフィア）や、Venchiピスタチオを使ったシチリアンカンノーロ（ Sicilian Cannolo ）を味わえます。いずれも、デボンシャー・クロテッドクリーム、シチリア産レモンカード、フルーツジャムを添えた焼きたてのスコーンとともに提供されます。

Illyコーヒー、Tea WGの紅茶、または地元産のお茶から選べるほか、Veuve Clicquot Yellow Label Brutシャンパーニュを2杯楽しめるプランにアップグレードできます。

さらに甘い特典として、 Venchiアフタヌーンティーをお楽しみいただいたすべてのお客様に、The Londoner Macao内のVenchiストアで利用できる特別な無料チョコレートテイスティングを提供し、バーの外へも贅沢な体験を広げます。

コラボレーション詳細：

アフタヌーンティー提供期間： 2026年4月16日より毎日

2026年4月16日より毎日 時間： 午後3時～午後6時

午後3時～午後6時 料金： 2名様でMOP538++（コーヒーまたは紅茶のおかわり自由付き）

2名様でMOP 738++（Veuve Clicquotシャンパーニュ2杯付き）

2名様でMOP538++（コーヒーまたは紅茶のおかわり自由付き） 2名様でMOP 738++（Veuve Clicquotシャンパーニュ2杯付き） 場所 The St. Regis Bar Macao内The St. Regis Bar2階

The St. Regis Bar Macao内The St. Regis Bar2階 予約： 推奨

電話：+853 2882 8898

Eメール： [email protected]

ウェブサイト： www.stregisbarmacao.com

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Venchiについて

1878年創業のVenchiは、ジェラートを含むあらゆる形でチョコレートの可能性を追求し、チョコレートの世界的リーダーへと成長しました。145年以上の歴史を持つVenchiは現在、350種類を超えるチョコレートレシピと90種類のジェラートフレーバーを提供し、常にイタリアの精神を表現しています。Venchiにとって、違いを生むのは原材料です。味わいの面で、Venchiのチョコレートとジェラートは、品質へのたゆまぬ取り組みから生まれています。それは、献身と創意工夫で築かれた揺るぎない歩みであり、濃密な感覚体験をお届けするためのものです。自然がもたらす最高の恵みだけを厳選し、クリーンで本格的なレシピを創造性豊かに表現することで、味わいとウェルビーイングの可能性を常にさらに押し広げています。

The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイストリップで最も格式ある場所に位置しています。同ホテルは、優美なデザインと贅沢な設備を備えた400室の客室を提供しており、エグゼクティブスーシェフMichele Dell' Aquilaによる洗練された料理（職人技が光るシーフード、グリル料理、クラフトカクテル）でマカオの地中海料理をさらに高めるThe Manorと、The St. Regis MacaoオリジナルレシピのMaria do Leste（Mary of the East）を含むThe St. Regis Bloody Mary World Collection全種を紹介する、心地よい隠れ家のようなThe St. Regis Barを備えています。38階にあるThe Spa at The St. Regis Macaoは、マカオで最も高い場所にあるスパで、壮麗なコタイストリップを一望できる眺めを誇り、贅沢の芸術を称える、感覚に訴える特別な隠れ家を提供します。ミーティングやイベントには、628平方メートルの格調高いAstor Ballroomが、祝賀会、格調ある企業イベント、記念すべき結婚式に最適です。詳細はこちらをご覧ください：www.stregismacao.com またはFacebook、Instagram、WeChat（@stregismacao）でThe St. Regis Macaoをフォローしてください。

SOURCE The St. Regis Macao