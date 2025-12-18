Haier Malaysia Gelar 7th Global Fans Festival dengan "Pop-Up Experience" yang Menarik di Pavilion Bukit Jalil

Menempati area seluas 2.600 meter persegi, ruang aktivasi ini menyambut para penggemar sepak bola, pencinta olahraga, dan fan Haier untuk merayakan semangat "Champion Your Haier Life" melalui berbagai aktivitas interaktif seperti mini game bulu tangkis, sepak bola, dan tenis, serta kesempatan memenangkan hadiah eksklusif Haier sepanjang hari.

Festival tahun ini memiliki makna yang lebih mendalam. Sebelumnya, ajang tersebut merupakan kegiatan yang berlangsung di media digital bagi pengguna Haier. Kini, ajang tersebut telah berkembang menjadi brand movement global yang menghubungkan jutaan penggemar, menampilkan inovasi Haier, dan mempererat hubungan emosional Haier dengan konsumen di seluruh dunia.

"Haier terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri peralatan rumah tangga. Haier juga telah menempati peringkat No. 1 dalam daftar Global Major Appliances Brand Retail Volume versi Euromonitor International selama 16 tahun berturut-turut," ujar Wang Meiyan, Vice President & Chief Brand Officer, Haier Group.

Di Malaysia, Haier menargetkan pangsa pasar sebesar 11% dan brand awareness sebesar 93%, angka-angka tertinggi di antara merek alat rumah tangga asal Tiongkok. Di sisi lain, penjualan produk premium berkontribusi lebih dari 38% terhadap total portofolio bisnis Haier.

Inti dari festival ini terletak pada pameran menarik yang menampilkan berbagai inovasi terbaru Haier. Inovasi tersebut dikembangkan dengan semangat keunggulan, prinsip serupa yang diusung para atlet juara. Konsumen Malaysia merupakan salah satu pelanggan pertama yang dapat mencoba produk-produk terbaru Haier, seperti Space Fit Refrigerator, L+ AI Heat-pump Washer-Dryer, UV Cool Color Air Conditioner, M80 QD-Mini LED TV, serta menyaksikan sesi perkenalan produk mesin cuci tiga-drum yang segera diluncurkan Haier.

Ajang Fans Festival turut menghadirkan zona demo produk, sesi berbagi pengalaman dan edukasi, aktivasi yang melibatkan kreator konten, serta hadiah eksklusif bagi para penggemar, mempersembahkan gaya hidup cerdas kepada para pengunjung.

Tiket masuk acara ini gratis. Pelanggan yang berbelanja minimal MYR 5.000 selama acara berlangsung akan mendapatkan jersey eksklusif Liverpool FC.

"Dalam rangka 7th Fans Festival, kami mengapresiasi loyalitas pelanggan sekaligus menatap masa depan untuk menciptakan gaya hidup yang lebih cerdas, koneksi yang lebih erat, dan pertumbuhan bersama," kata Fan Jing, Managing Director, Haier Malaysia. Haier selalu berkomitmen mendengarkan pelanggan, berinovasi, dan terus berkembang agar setiap pengalaman dan produk memberikan manfaat nyata bagi keluarga di Malaysia.

Haier Global Fans Festival 2025 berlangsung dari 17-21 Desember di Pavilion Bukit Jalil – The Piazza, Lantai 3. Seluruh masyarakat Malaysia dapat mengeksplorasi gaya hidup cerdas yang siap menyongsong masa depan.

SOURCE Haier Group