Haier Malaysia、第7回グローバル・ファン・フェスティバルを開催、パビリオン・ブキット・ジャリルで没入型ポップアップ体験を披露

クアラルンプール（マレーシア）、2025年12月19日 /PRNewswire/ -- より良い暮らしとデジタル・トランスフォーメーションのソリューションで世界をリードするHaier Groupは17日、第7回Haierグローバル・ファン・フェスティバル（Haier Global Fans Festival）を開催し、クアラルンプールのパビリオン・ブキット・ジャリル・ザ・ピアッツァ3階で5日間にわたる壮大なポップアップ体験を披露しました。

約2,600平方メートルにわたるアクティベーション・スペースでは、バドミントン、サッカー、テニスのミニゲームなどの体験型スポーツアクティビティを通じ、サッカー・ファンやスポーツ愛好家、そしてHaierファンが「Champion Your Haier Life」の精神を体感することができます。会場では、Haier限定グッズが当たるチャンスも用意されています。

今年のフェスティバルは、より深い意味を持っています。Haierのユーザー向けデジタル・イベントとして始まったこの取り組みは、今や世界中の数百万人のファンをつなぐグローバルなブランド・ムーブメントへと進化し、Haierのイノベーションを発信するとともに、世界の消費者との感情的なつながりを一層強化しています。

「Haierは、家電業界におけるリーダーシップを引き続き確固たるものにしています。Haierは、Euromonitor Internationalによる世界主要家電ブランド小売販売数量（Global Major Appliances Brand Retail Volume）ランキングで、16年連続で第1位にランクインしています」と、Haier Groupの副社長兼チーフ・ブランド・オフィサーであるWang Mei yan氏は述べています。

マレーシアにおいて、Haierは市場シェア11％、ブランド認知度93％を見込んでおり、これは中国系家電ブランドの中で最高水準です。また、プレミアム製品の売上は事業構成の38％超を占めています。

今回のフェスティバルの中核となるのは、チャンピオン・アスリートに見られる揺るぎない卓越性への追求と同じ精神で開発された、Haierの最新イノベーションを没入型で体験できる展示です。マレーシアの消費者は、Space Fit冷蔵庫、AIヒートポンプ搭載洗濯乾燥機「L+」、UV Cool Colorエアコン、M80 QD-Mini LEDテレビ、そして今後発売予定のトリプルドラム洗濯機の先行プレビューをいち早く体験できます。

ファンズ・フェスティバル（Fans Festival）イベントでは、ライブ製品デモンストレーション・ゾーン、共有・学習セッション、クリエイター主導のアクティベーション、そしてファン限定特典などが展開され、来場者にスマート・ライフの卓越性を体感してもらいます。

入場は無料で、イベント期間中にHaier製品を合計5,000リンギット（MYR）以上購入したお客様には、Liverpool FCの限定ユニフォームを進呈します。

「第7回ファンズ・フェスティバル（Fans Festival）の開催にあたり、私たちは利用者の皆様のご愛顧に感謝するとともに、よりスマートな暮らし、よりコネクテッドな環境、そして共に成長する未来の創造を見据えています」と、Haier Malaysiaのマネージング・ディレクターであるFan Jing氏は述べています。Haierは、マレーシアの家庭にとってすべての体験や製品が価値あるものとなるよう、常に顧客の声に耳を傾け、革新を続け、進化し続けることを約束します。

2025年Haierグローバル・ファン・フェスティバル（2025 Haier Global Fans Festival）は、12月17日から21日まで、パビリオン・ブキット・ジャリル – ザ ピアッツァ3階で開催され、すべてのマレーシア国民に未来を見据えたスマートな暮らしを体験していただきます。

