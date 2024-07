호이아나 리조트 & 골프, 베트남에서 '국제 연 페스티벌' 개최

호이안, 베트남 2024년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 호이아나 리조트 & 골프[https://hoiana.com/]가 올여름 현지 고객과 해외 방문객 모두를 흥분시킬 화려한 새 이벤트인 제1회 '국제 연 페스티벌(International Kite Festival)'을 개최한다.

호이아나의 '서머 바이브(Summer Vibes)' 캠페인의 메인이벤트인 이 축제는 7월 25일부터 28일까지 4일간 진행되면서 최고의 엔터테인먼트와 흥분의 무대를 마련할 예정이다. 호이아나 리조트 & 골프와 베트남 남부 꽝남성 문화체육관광부(Department of Culture, Sports & Tourism)가 공동 주최하는 이 획기적인 행사는 장인 정신이 깃든 연 제작 방식과 아름다운 공연을 선보이면서 매년 주목받는 지역 문화 관광 행사로 자리 잡는 것을 목표로 한다.

4일간의 행사 기간 동안에는 약 1만 명이 축제장을 찾을 것으로 예상되는 가운데 한국, 중국 본토, 홍콩, 대만, 일본, 태국, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 호주, 인도, 베트남을 포함한 12개 국가와 지역에서 온 팀들의 매혹적인 연날리기 공연을 비롯한 다양한 행사가 펼쳐진다..

축제에는 각양각색의 연과 다채로운 전시 공간이 마련되어 모든 연령대의 관객을 매료시킬 것으로 기대된다. 축제의 주요 볼거리 중 하나는 7월 26일부터 28일까지 밤하늘을 수놓을 화려한 LED 연날리기 프로그램이다. 특히 27일에는 재능 있는 젊은 공연자들이 출연하는 음악의 밤이 열릴 예정이다. 이 외에도 방문객들은 연 만들기 워크숍에 흠뻑 빠지고, 다양한 세계 각국의 요리를 맛보고, 매혹적인 마술쇼를 관람하고, 독특한 파이어 댄스 공연을 보고, 사진 부스에서 추억을 만드는 등 다양한 엔터테인먼트 활동에 참여할 수 있다.

스테이 & 카이트(Stay & Kite) 패키지 예약자에게는 25만 동(VND)의 식음료 바우처와 함께 연 축제장을 무제한으로 이용할 수 있는 혜택이 제공된다. 외부 투숙객도 호이아나 프리미엄 리워드(Hoiana Premium Rewards)에 등록하거나 식음료 바우처를 구매하면 연 축제장을 무료로 이용할 수 있다.

4km 길이의 모래 해변에 자리한 호이아나 리조트 & 골프는 가족 휴가를 위한 최고의 장소이다. 투숙객은 카약과 패들보딩, 3000평 규모의 키즈 클럽인 플레이(Play), 뉴월드 호이아나 호텔의 어린이용 미니 워터파크, 아시아 최고의 골프 코스 중 하나인 호이아나 쇼어스 골프 클럽(Hoiana Shores Golf Club)을 통해 끝없는 즐거움을 만끽할 수 있다. 또 20여 곳의 레스토랑은 잊기 힘든 멋진 식사를 위한 다양한 옵션을 제공하며, 녹스비치 클럽(NOX Beach Club)은 부모와 아이들이 함께 휴식을 취하기에 최적의 장소이다.

국제 연 축제는 올여름 호이아나 리조트 & 골프에서 열리는 다양한 액티비티 중 하나에 불과하다. 이 외에도 국제 타이틀을 가진 파이터들과 함께하는 복싱 이벤트 및 유로 2024와 올림픽 결승전의 모든 액션을 즐길 수 있다.

호이아나 리조트 & 골프에 대한 자세한 정보는 www.hoiana.com에서 확인할 수 있다.

호이아나 리조트 & 골프 소개

호이아나 리조트 & 골프[https://hoiana.com/]는 베트남 최고의 럭셔리 복합 리조트로, 유네스코 세계문화유산인 호이안 고대 도시(Hoi An Ancient Town)와 미선 유적지(My Son Sanctuary) 인근 4km의 깨끗한 해안선에 자리하고 있다. 해변 전망을 자랑하는 이 멋진 복합 리조트를 구성하는 ▲호이아나 호텔 & 스위트 ▲뉴월드 호이아나 호텔 ▲뉴월드 호이아나 비치 리조트 ▲호이아나 레지던스 등 4개의 럭셔리 호텔은 총 1200개가 넘는 객실을 갖추고 있다. 이 중 특히 잘 갖춰진 넓은 객실을 자랑하는 호이아나 레지던스는 '집에서 멀리 떨어져 있어도 내 집 같은(A home away from home)' 아파트를 표방한다.

리조트에선 또 로버트 트렌트 존스 주니어가 설계한 18홀의 웅장한 골프 코스인 호이아나 쇼어스 골프 클럽에서 골프를 즐길 수 있다. 이 골프 코스는 베트남에서 유일하게 '골프 월드 톱 100'으로부터 최근 2023년 세계 100대 골프 코스에 선정된 것을 비롯해 여러 권위 있는 국제 상을 수상한 아시아를 대표하는 골프 코스이다.

녹스비치 클럽[http://noxhoian.com/]은 5000평방미터 넓이의 푸른 잔디밭, 코코넛 숲, 최고의 해변가를 자랑하는 베트남 중부 최대이자 가장 화려한 복합 체험 여행지이다. 대형 자유형 수영장, 카바나, 4곳의 레스토랑, 2곳의 바, 리테일 공간 등이 있으며, 다양한 테마형 이벤트와 해변 파티 등 신나는 엔터테인먼트의 무대가 되기도 한다.

40억 달러를 들여 추진된 야심찬 개발 프로젝트인 호이아나 리조트 & 골프는 베트남 고급 관광의 새로운 기준을 제시하는 동시에 꽝남성에는 기회와 경제적 번영을 가져다줄 것으로 기대되고 있다.

뉴월드 호텔 & 리조트 소개

뉴월드® 호텔 & 리조트는 세계 최고의 글로벌 라이프스타일 및 호스피탈리티 매니지먼트 그룹 중 한 곳인 로즈우드 호텔 그룹의 계열사이다. 뉴월드 호텔 & 리조트는 중화권 및 기타 아시아 시장의 관문과 휴양지에 주로 자리한 고급 호텔과 리조트로 구성되어 있다. 각 뉴월드 호텔은 음식, 디자인, 커뮤니티를 통해 레저 여행객과 현지인에게 현대적이고 진정한 아시아식 환대 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 또한 지속가능한 관행을 채택하고, 사회적 책임을 다하겠다는 그룹의 약속을 적극적으로 이행함으로써 긍정적인 영향을 전달하기 위해 노력하고 있다. 현재 중국, 필리핀, 베트남에서 15개 호텔을 관리하고 있으며, 모든 호텔은 다양한 레스토랑, 비즈니스 서비스, 유연한 회의 시설, 레지던스 클럽 이그제큐티브 플로어, 레크리에이션 옵션 등 편리한 편의시설과 서비스를 자랑하는 300개 이상의 객실을 갖추고 있다. 자세한 정보는 newworldhotels.com를 참조하면 된다.

