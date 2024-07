HOIANA RESORT & GOLF MENGHIASI LANGIT DENGAN MENGGELAR FESTIVAL LAYANGAN INTERNASIONAL YANG PERTAMA DI VIETNAM!

Sebagai bagian dari program "Summer Vibes" yang diadakan Hoiana, festival selama empat hari ini akan berlangsung pada 25-28 Juli 2024. Digelar oleh Hoiana Resort & Golf yang berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, Olahraga & Pariwisata Provinsi Quang Nam, ajang spektakuler ini mempersembahkan teknik kriya dan pesona layangan. Di sisi lain, ajang ini juga menjadi salah satu festival kebudayaan dan pariwisata unggulan yang diadakan setiap tahun di Quang Nam.

Menurut perkiraan, sekitar 10.000 orang akan mengunjungi ajang yang berdurasi selama empat hari ini. Para tamu juga dapat mengikuti berbagai aktivitas, termasuk pertunjukan layang-layang yang memukau oleh sejumlah tim dari 12 negara dan wilayah, termasuk Tiongkok Daratan, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Australia, India dan, tentu saja, Vietnam.

Festival ini akan menampilkan beraneka ragam layang-layang dan area pameran berwarna-warni yang menghibur audiens dari segala usia. Salah satu atraksi utama dari festival ini adalah layangan LED yang spektakuler. Layangan LED ini akan menghiasi langit ketika malam hari pada 26, 27, dan 28 Juli, serta pertunjukan musik yang dipersembahkan penampil-penampil muda yang berbakat pada 27 Juli. Lebih lagi, para tamu dapat berpartisipasi dalam sesi membuat layang-layang, menikmati beragam kuliner internasional, menyaksikan pertunjukan sulap yang menarik, menonton pertunjukan tari api yang unik, mengabadikan momen di stan foto, serta bergabung dalam sesi hiburan lain.

Dengan memesan paket "Stay & Kite", para tamu memperoleh kupon makanan dan minuman senilai VND 250.000, serta tiket tanpa batas di area festival layangan. Bagi pengunjung yang bukan tamu hotel, tiket area festival layangan gratis tersedia setelah melakukan registrasi Hoiana Premium Rewards atau membeli kupon makanan dan minuman.

Terletak di pantai berpasir sepanjang 4 kilometer, Hoiana Resort & Golf merupakan destinasi terbaik bagi liburan keluarga. Para tamu bisa menaiki kayak dan paddleboard, serta menikmati keseruan di Play, area permainan anak seluas 3.000 meter persegi, sebuah wahana rekreasi air berukuran mini untuk anak-anak di New World Hoiana Hotel, serta bermain golf di Hoiana Shores Golf Club, salah satu lapangan golf terbaik di Asia. Sebanyak 20+ restoran yang menyajikan kuliner lezat, dan NOX Beach Club menjadi tempat bersantai yang ideal bagi orang tua dan anak-anak.

International Kite Festival hanya salah satu aktivitas yang digelar Hoiana Resort & Golf pada musim panas ini. Ada pula Boxing Event yang menampilkan petinju internasional, serta tayangan dari babak final EURO 2024 dan Olimpiade!

Informasi lebih lanjut tentang Hoiana Resort & Golf tersedia di www.hoiana.com.

Tentang Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf, resor mewah terintegrasi yang ternama di Vietnam, terletak di pantai sepanjang 4 kilometer yang berdekatan dengan dua Situs Warisan Dunia versi UNESCO— Hoi An Ancient Town dan My Son Sanctuary. Properti perhotelan yang memukau dan berlokasi di tepi pantai ini menawarkan banyak pengalaman menarik selain 1.200 kamar penginapan di empat hotel mewah— Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana Hotel, New World Hoiana Beach Resort, dan Hoiana Residences—"Tempat berlibur yang jauh dari rumah" dengan sejumlah apartemen yang luas.

Resor ini memiliki lapangan golf 18-hole yang didesain Robert Trent Jones Jr., Hoiana Shores Golf Club, satu-satunya lapangan golf di Vietnam dan Asia yang tercantum dalam daftar 100 lapangan golf terbaik dunia pada 2023 versi Golf World Top 100. Hoiana Shores Golf Club juga sukses memenangkan banyak penghargaan internasional yang bergengsi.

NOX Beach Club adalah destinasi terbesar dan paling spektakuler di Vietnam Tengah yang menawarkan berbagai pengalaman wisata. NOX menempati lahan seluas 5.000 meter persegi dengan hamparan rumput hijau, kebun kelapa, dan lahan strategis di tepi pantai. NOX memiliki kolam renang freeform berukuran besar, cabana, empat restoran, dua bar, sebuah fasilitas ritel, dan lain-lain. NOX juga menyajikan hiburan menarik, termasuk ajang bertema khusus dan beach party.

Sebagai proyek ambisius dengan investasi US$ 4 miliar, Hoiana Resort & Golf membuat standar baru di segmen pariwisata mewah di Vietnam, sekaligus menghadirkan peluang dan nilai ekonomi di Provinsi Quang Nam.

Tentang New World Hotels & Resorts

New World® Hotels & Resorts adalah bagian dari Rosewood Hotel Group, salah satu grup terbesar di dunia yang menyediakan layanan gaya hidup dan perhotelan. New World Hotels & Resorts terdiri atas sejumlah hotel dan resor mewah yang terletak di kota-kota yang menuju destinasi pariwisata dan tempat berlibur di Tiongkok Raya dan pasar-pasar lain di Asia. Setiap properti perhotelan milik New World berkomitmen menghadirkan layanan pariwisata yang modern dan menampilkan kekhasan Asia bagi wisatawan modern dan warga lokal melalui sajian kuliner, desain, serta komunitas. Properti perhotelan New World juga membuat dampak positif dengan menerapkan praktik berkelanjutan dan berkomitmen pada tanggung jawab sosial. New World mengelola 15 properti perhotelan di Tiongkok, Filipina, dan Vietnam. Seluruh properti tersebut menawarkan lebih dari 300+ kamar penginapan dengan fasilitas dan layanan yang nyaman, termasuk beraneka ragam restoran, layanan bisnis, fasilitas pertemuan yang fleksibel, Residence Club yang berada di lantai kelas eksekutif, serta berbagai opsi rekreasi. Informasi lebih lanjut tersedia di newworldhotels.com.

