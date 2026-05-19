BLUETTI na WUF13: Partnerstvo s programom OSN pre ľudské sídla s cieľom posilniť globálnu udržateľnú urbanizáciu
News provided byBLUETTI
May 19, 2026, 15:37 ET
BAKU, Azerbajdžan, 19. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť BLUETTI, globálny líder v oblasti čistej energie, bola pozvaná ako oficiálny partner programu OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat) na 13. Svetové mestské fórum (WUF13) v Baku. Eric Fang, generálny riaditeľ pre systém Paygo a skladovanie energie, predniesol hlavný prejav na zhromaždení zástupcov podnikov na vysokej úrovni, v ktorom načrtol, ako technológie čistej energie riešia globálnu bytovú krízu a posilňujú odolnosť komunít.
So zameraním na tému „Bývanie pre svet: Bezpečné a odolné mestá a komunity" WUF13 zdôrazňuje výzvy, ktorým čelia 3 miliardy ľudí s nedostatočným bývaním. Spoločnosť BLUETTI tvrdí, že „rovnosť v bývaní" je neoddeliteľná od „energetickej rovnosti". Toto presvedčenie je hnacou silou poslania spoločnosti priniesť čistú energiu do každej domácnosti.
„Prístup k čistej a spoľahlivej energii nie je luxus; je to základný kameň ľudskej dôstojnosti, príležitostí a odolnosti komunity," uviedol Eric Fang. „Vo vízii spoločnosti BLUETTI je každý nasadený systém skladovania energie viac než len zdrojom energie – ide o základné aktívum, ktoré pomáha zraniteľným rodinám vybudovať si bezpečnejšiu budúcnosť. Dodávame viac než len svetlo; dodávame nádej."
Eric Fang ďalej podrobnejšie opísal globálny vplyv organizácie BLUETTI prostredníctvom iniciatívy „Osvetlenie pre africkú rodinu" (LAAF). Program doteraz daroval solárne súpravy viac ako 20 000 rodinám a k tomu 30 školám a komunitám, čím priamo zlepšil životy viac ako 60 000 ľudí.
Na preklenutie finančnej medzery v rozvojových regiónoch zaviedla spoločnosť BLUETTI systém PAYGO (Pay-As-You-Go), navrhnutý špeciálne pre africké trhy a kombinuje vysokoúčinný hardvér s flexibilnými možnosťami financovania. Poskytovaním prístupu rodinám k čistej elektrine prostredníctvom dostupných platieb BLUETTI nielenže rieši energetickú chudobu, ale zároveň podporuje miestne podnikanie a ekonomickú sebestačnosť.
Posilnenie odolnosti: aby žiadna komunita nezaostávala
Od osvetlenia nezávislého od siete v odľahlých dedinách až po núdzové záložné napájanie pre oblasti postihnuté katastrofou, spoločnosť BLUETTI stojí na čele energetickej transformácie. Prostredníctvom dlhodobej spolupráce s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a globálnymi organizáciami BLUETTI neustále prináša rozmanité energetické riešenia, čím plní svoje poslanie zásobovať ľudstvo čistou energiou a snaží sa zaistiť, aby žiadna komunita neostala zabudnutá v tme.
O spoločnosti BLUETTI
Ako technologický priekopník v oblasti čistej energie poskytuje spoločnosť BLUETTI spoľahlivé riešenia od záložných batériových systémov pre domácnosti až po prenosné elektrárne pre outdoorové dobrodružstvá. Spoločnosť BLUETTI, ktorej dôverujú používatelia vo viac ako 120 krajinách a regiónoch, je naďalej odhodlaná k dlhodobej udržateľnosti a zodpovedným inováciám.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2982080/1.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2958284/BLUETTI_LOGO_Logo.jpg
Share this article