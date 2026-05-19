BLUETTI на WUF13 -- партнерство с UN-Habitat для глобальной устойчивой урбанизации

БАКУ, Азербайджан, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Являясь официальным партнером UN-Habitat, компания BLUETTI, один из мировых лидеров в области чистой энергетики, была приглашена на 13-й форум World Urban Forum (WUF13) в Баку. Эрик Фанг (Eric Fang), генеральный директор Paygo и Energy Storage, выступил с основным докладом на Бизнес-ассамблее высокого уровня, в котором рассказал о том, как технологии чистой энергетики решают глобальный жилищный кризис и повышают устойчивость сообществ.

BLUETTI at WUF13: Partnering with UN-Habitat to Power Global Sustainable Urbanization

Посвященный теме «Обеспечение жильем всего мира: безопасные и устойчивые города и сообщества», WUF13 затрагивает проблемы, с которыми сталкиваются 3 миллиарда человек, не имеющих соответствующего жилья. BLUETTI утверждает, что «Жилищный капитал» неотделим от «Энергетического капитала» — убеждение, которое определяет миссию компании по доставке чистой энергии в каждый дом.

«Доступ к чистой, надежной энергии — это не роскошь; это краеугольный камень человеческого достоинства, возможностей и устойчивости сообщества», — заявил Эрик Фанг. «По мнению BLUETTI, каждая установленная система хранения энергии — это больше, чем просто источник энергии, это основополагающий актив, который помогает уязвимым семьям строить более безопасное будущее. Мы даем больше, чем свет; мы даем надежду».

Эрик Фанг также подробно рассказал о глобальном участии BLUETTI в инициативе «Lighting An African Family» (LAAF). На сегодняшний день программа безвозмездно предоставила комплекты для солнечной энергии более чем 20 000 семей, а также 30 школам и сообществам, что напрямую улучшило жизнь более 60 000 человек.

Чтобы преодолеть финансовый разрыв в развивающихся регионах, BLUETTI внедрила систему PAYGO (Pay-As-You-Go), специально разработанную для африканских рынков, сочетающую высокоэффективное оборудование с гибкими вариантами финансирования. Предоставляя семьям доступ к чистой электроэнергии за счет доступных платежей, BLUETTI не только решает проблему энергетической бедности, но и способствует развитию местного предпринимательства и экономической самообеспеченности.

Повышение устойчивости — для каждого сообщества

От автономного освещения в отдаленных деревнях до аварийного резервного питания в районах, пострадавших от стихийных бедствий, BLUETTI остается на переднем крае энергетического перехода. Благодаря долгосрочному сотрудничеству с международными НПО и глобальными организациями BLUETTI продолжает предлагать разнообразные энергетические решения, выполняя свою миссию по предоставлению человечеству чистой энергии и стремясь к тому, чтобы ни одно сообщество не осталось в темноте.

О компании BLUETTI

Являясь пионером в области технологий чистой энергетики, BLUETTI предлагает надежные решения, от домашних систем резервного питания до портативных электростанций для активного отдыха. Компания BLUETTI, которой доверяют пользователи из более чем 120 стран и регионов мира, неизменно привержена принципам долгосрочного устойчивого развития и ответственных инноваций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2982080/1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2958284/BLUETTI_LOGO_Logo.jpg