BLUETTI na WUF13: spolupráce s UN-Habitat na podpoře globální udržitelné urbanizace
News provided byBLUETTI
May 19, 2026, 15:55 ET
BAKU, Ázerbájdžán, 19. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost BLUETTI, globální vedoucí podnik v oblasti čisté energie a oficiální partner UN-Habitat (Programu OSN pro lidská sídla), byla pozvána na 13. Světové městské fórum (WUF13) v Baku. Eric Fang, generální ředitel divize Paygo a Energy Storage, přednesl na Zasedání vrcholných představitelů podnikatelské sféry úvodní projev, ve kterém nastínil, jak technologie čisté energie řeší globální bytovou krizi a posiluje odolnost komunit.
WUF13 se zaměřuje na téma „Bydlení pro svět: bezpečná a odolná města a komunity" a poukazuje na výzvy, kterým čelí 3 miliardy lidí s nedostatečným bydlením. Společnost BLUETTI tvrdí, že „rovnost v bydlení" je neoddělitelná od „rovnosti v energetice" – toto přesvědčení je hnacím motorem poslání společnosti přinášet čistou energii do každé domácnosti.
„Přístup k čisté a spolehlivé energii není luxusem; je to základní kámen lidské důstojnosti, příležitostí a odolnosti komunit," prohlásil Eric Fang. „Podle vize společnosti BLUETTI je každý nainstalovaný systém k ukládání energie více než jen zdrojem energie – je to základní prostředek, který pomáhá zranitelným rodinám budovat bezpečnější budoucnost. Poskytujeme více než jen světlo; poskytujeme naději."
Eric Fang dále podrobně popsal globální dopad společnosti BLUETTI prostřednictvím iniciativy „Osvětlení africké rodiny" (LAAF). K dnešnímu dni program daroval solární zařízení více než 20 000 rodinám, 30 školám a komunitám, čímž přímo zlepšil život více než 60 000 lidí.
Aby překlenula finanční propast v rozvojových regionech, zavedla společnost BLUETTI systém PAYGO (Pay-As-You-Go – průběžné financování) navržený na míru pro africké trhy, který kombinuje vysoce účinný hardware s flexibilními možnostmi financování. Tím, že rodinám umožňuje přístup k čisté elektřině prostřednictvím dostupných plateb, řeší BLUETTI nejen energetickou chudobu, ale také podporuje místní podnikání a ekonomickou soběstačnost.
Posilování odolnosti: žádná komunita nezůstane opomenuta
Od osvětlení nezávislého na elektrické síti v odlehlých vesnicích až po nouzové záložní zdroje energie pro oblasti postižené katastrofami – společnost BLUETTI zůstává v čele energetické transformace. Díky dlouhodobé spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi a globálními institucemi BLUETTI nadále poskytuje rozmanitá energetická řešení, plní své poslání posilovat lidstvo čistou energií a usiluje o to, aby žádná komunita nezůstala zapomenuta ve tmě.
O společnosti BLUETTI
Jako technologický průkopník v oblasti čisté energie poskytuje BLUETTI spolehlivá řešení od domácích záložních bateriových systémů až po přenosné elektrárny pro outdoorová dobrodružství. Společnost BLUETTI, které důvěřují uživatelé ve více než 120 zemích a regionech, se i nadále zavazuje k dlouhodobé udržitelnosti a odpovědné inovaci.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982080/1.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2958284/BLUETTI_LOGO_Logo.jpg
Share this article