CGTN AMERICA y CCTV UN: conmemoración del aniversario número 55 de la diplomacia del ping-pong que se celebró en Beijing

WASHINGTON, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN presentan la "Conmemoración del 55.º aniversario de la diplomacia del ping-pong que se celebró en Beijing"

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Puede encontrar información adicional en el Departamento de Justicia, Washington, D. C.)

Este viernes, se celebró un acto conmemorativo del 55.º aniversario de la diplomacia del ping-pong entre China y Estados Unidos en el Capital Indoor Stadium (Estadio Cubierto de la Capital), en Beijing.

La conmemoración fue organizada conjuntamente por la Administración General de Deportes de China, China Media Group (CMG) y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros.

Más de 500 participantes asistieron al evento, incluidos representantes de agencias gubernamentales, organizaciones internacionales e integrantes de los sectores deportivo y mediático y delegados juveniles de ambos países.

Shen Haixiong, presidente de CMG, destacó que el grupo continúa comprometido con acercar a los pueblos de China y EE. UU. mediante el intercambio y la cooperación, así como promover el aprendizaje mutuo. En un nuevo punto de partida, cuando China inicia el próximo período de su plan quinquenal, Shen añadió que CMG está dispuesto a trabajar con todos los sectores para dar continuidad al espíritu de la "diplomacia del ping-pong" y contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Jan Carol Berris, vicepresidenta del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, quien participó en los intercambios de ping-pong hace 55 años, afirmó que espera que el espíritu de respeto mutuo e interacción amistosa reflejados en la "diplomacia del ping-pong" contribuya a promover una relación bilateral sólida, estable y respetuosa que beneficie a los pueblos de ambos países y aporte a la paz y el desarrollo a nivel mundial.

Petra Erika Gummesson Soerling, presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, describió la "diplomacia del ping-pong" como un hito en la historia del tenis de mesa, con la esperanza de que su espíritu perdure y contribuya a fortalecer la amistad entre países.

Durante el evento, los exjugadores de tenis de mesa Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris y Judy Louise Hoarfrost compartieron sus recuerdos del histórico intercambio de ping-pong que contribuyó a acercar las relaciones entre China y Estados Unidos hace más de medio siglo.

En ese marco, se presentó oficialmente el documental de CMG, "The Silver Ball: A Journey Beyond" (La bola de plata: un viaje más allá), que muestra cómo el deporte puede promover intercambios entre los pueblos de China y Estados Unidos.

La ceremonia también marcó el lanzamiento de una serie de actividades de intercambio deportivo juvenil entre China y Estados Unidos para 2026.

Contacto : Zeng

[email protected]

FUENTE MediaLinks TV LLC