CGTN: Čína a Pakistan upevňujú vzájomné vzťahy a sľubujú rozvoj multipolárneho sveta
May 26, 2026, 18:23 ET
PEKING, 27. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spravodajstvo CGTN vydalo počas oficiálnej návštevy pakistanského premiéra Shehbaza Sharifa v Číne článok, v ktorom zdôraznila spoluprácu Číny a Pakistanu na vytváraní hmatateľných výhod obom národom a udržiavaní regionálneho mieru a stability uprostred turbulentnej globálnej situácie.
V nedávnom liste čínskemu prezidentovi Xi Jinpingovi sa skupina pakistanských študentov, ktorí študujú na čínskej univerzite v Tianjine, úprimne zaviazala snažiť sa o budovanie spolupráce, podporu výmen a ochranu priateľstva medzi oboma národmi.
Xi Jinping uviedol, ako ho nesmierne potešilo, že čínsko-pakistanské priateľstvo má oddaných mladých nástupcov. Práve toto potešenie zdieľal s pakistanským premiérom Shehbazom Sharifom počas ich stretnutia vo Veľkej sieni ľudových zhromaždení v Pekingu v pondelok.
Xi Jinping povedal, že obe krajiny by mali v novej ére urýchliť rozvoj ešte užšieho čínsko-pakistanského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou a dosiahnuť viac výsledkov zo svojej spolupráce za každého počasia, aby to lepšie prospelo obom národom, prispelo k regionálnemu mieru a stabilite a išlo dobrým príkladom pri budovaní spoločenstva so susednými krajinami v spoločnej budúcnosti.
Nerozbitné priateľstvo
Štvordňová oficiálna návšteva pakistanského premiéra v Číne prichádza krátko po 75. výročí nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré sa začali 21. mája 1951.
Xi Jinping uviedol, že za posledných 75 rokov „sa Čína a Pakistan tešili zo vzájomného porozumenia, dôvery a podpory, vďaka čomu si vytvorili nerozlučné tradičné priateľstvo".
Strategická vzájomná dôvera a praktická spolupráca výrazne podporili rozvoj oboch národov, povedal.
Bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať medzinárodná situácia, Čína bude vo svojej diplomacii so susednými krajinami vždy uprednostňovať rozvoj čínsko-pakistanských vzťahov, dodal Xi Jinping.
Taktiež vyzval obe strany, aby presadzovali významné projekty aj „malé a krásne" programy na podporu živobytia a prehĺbili všestrannú spoluprácu v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, priemysel, umelá inteligencia či rozvoj talentov.
Čína a Pakistan zaznamenávajú prehlbovanie bilaterálnej spolupráce vo všetkých sektoroch, čo prináša bohaté výsledky v oblasti obchodných aj hospodárskych väzieb. Čína sa už 11 rokov po sebe drží v pozícii najväčšieho obchodného partnera Pakistanu. Podľa čínskeho ministerstva obchodu ide o najväčší zdroj dovozu do Pakistanu, druhú najväčšiu exportnú destináciu a radí sa medzi najväčší zdroj priamych zahraničných investícií v krajine.
Ako hlavný projekt v rámci Iniciatívy Belt and Road (BRI) bol čínsko-pakistanský ekonomický koridor (CPEC) aktualizovaný na verziu 2.0 so zameraním na päť kľúčových pilierov: rast, zlepšenie živobytia, inovácie, zelený rozvoj a otvorenosť. Koridor priniesol do pakistanskej ekonomiky celkové investície vo výške viac ako 25,9 miliardy dolárov a vytvoril 260 000 pracovných miest.
Sharif uviedol, že Pakistan prehĺbi spoluprácu s Čínou v rámci iniciatívy BRI a bude podporovať rozvoj CPEC, aby sa pakistansko-čínske vzťahy naďalej rozvíjali a prospievali obom národom.
Povedal, že pevné priateľstvo, ktoré si osobne vytvorila staršia generácia lídrov, je „čoraz silnejšie a nemá obdoby".
Multipolárny svet
Ďaleko nad rámec bilaterálneho rozsahu je čínsko-pakistanská spolupráca všeobecne vnímaná ako faktor, ktorý vnáša dávku stability do čoraz turbulentnejšieho globálneho a regionálneho prostredia.
Počas pondelkových rozhovorov Xi Jinping povedal, že Čína oceňuje Pakistan za prejavenie „proaktívneho ducha" a za úlohu sprostredkovateľa pri obnove mieru na Blízkom východe, zatiaľ čo Sharíf dodal, že Pakistan oceňuje Čínu za podporu jeho sprostredkovania v rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Xi Jinping minulý mesiac predložil štvorbodový návrh na podporu mieru a stability na Blízkom východe, v ktorom sa zasadzuje za dodržiavanie zásad mierového spolunažívania, národnej suverenity a medzinárodného právneho štátu, ako aj za vyrovnaný prístup k rozvoju a bezpečnosti.
Tieto štyri body poskytujú usmerňujúci rámec pre mier v regióne, povedal pakistanský premiér Xi Jinpingovi.
Xi Jinping povedal, že Čína a Pakistan by mali naďalej posilňovať bezpečnostnú spoluprácu v širších oblastiach a spoločne chrániť regionálny mier a stabilitu.
Ďalej dodal, že obe strany by mali udržiavať úzku komunikáciu a koordináciu, spoločne sa postaviť proti unilateralizmu a mentalite studenej vojny a presadzovať rovnocenný a usporiadaný multipolárny svet a ekonomickú globalizáciu, ktorá je univerzálne prospešná a inkluzívna.
V rozhovore pre China Media Group čínsky veľvyslanec v Pakistane Jiang Zaidong uviedol, že užšia spolupráca medzi oboma krajinami slúži ako „kotva" pre regionálny mier a stabilitu a zároveň ako „branná stena", ktorá chráni medzinárodnú rovnosť a spravodlivosť.
Vzhľadom na dôsledky konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom, ako aj rastúci tlak na regionálne prostredie a globálnu ekonomiku Jiang povedal, že Čína a Pakistan chcú spoločne zosilniť hlas mieru a spravodlivosti a zároveň aktívne spolupracovať na praktických mediačných snahách.
