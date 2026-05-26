CGTN: 중국과 파키스탄, 관계 재확인… 다극화 세계 발전 위해 협력 다짐

베이징 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- CGTN이 셰바즈 샤리프(Shehbaz Sharif) 파키스탄 총리의 중국 공식 방문 기간 중 중국과 파키스탄이 격변하는 국제 정세 속에서 양국 국민에게 실질적인 혜택을 제공하고 지역 평화와 안정을 수호하기 위해 협력하고 있음을 조명한 기사를 게재했다.

최근 중국 톈진대학교에서 유학 중인 파키스탄 학생들은 시진핑 중국 국가주석에게 보낸 서한에서 양국 간 협력의 건설자이자 교류의 촉진자, 우호 관계의 수호자가 되겠다고 진심으로 다짐했다.

시 주석은 월요일 베이징 인민대회당에서 열린 샤리프 총리와의 회담에서 중국-파키스탄 우호 사업에 헌신할 젊은 후계자들이 있다는 사실에 매우 기뻤다고 밝혔다.

시 주석은 양국이 신시대에 더욱 긴밀한 중국-파키스탄 운명공동체를 구축하는 데 속도를 내고, 전천후 협력으로 성과를 더 많이 창출해 양국 국민에게 더 큰 혜택을 선사하며 지역 평화와 안정을 증진하고, 주변국과의 운명공동체 구축에 모범 사례를 제시해야 한다고 강조했다.

깨질 수 없는 우정

나흘 간에 걸친 샤리프 총리의 중국 공식 방문은 양국이 1951년 5월 21일 수교한 이후 75주년을 맞은 직후 성사됐다.

시 주석은 지난 75년 동안 "중국과 파키스탄은 상호 이해와 신뢰, 지지를 바탕으로 깨질 수 없는 전통적 우호 관계를 구축해왔다"고 말했다.

그러면서 전략적 상호 신뢰와 실질적 협력이 양국 발전을 강력하게 촉진해왔다고 밝혔다.

이어 국제 정세가 어떻게 변화하든 중국은 항상 주변국 외교에서 중국-파키스탄 관계 발전을 우선시할 것이라고 덧붙였다.

또한 양국이 대형 대표 프로젝트와 함께 '작지만 아름다운' 민생 프로젝트를 동시에 추진하고, 농업•산업•인공지능•인재 양성 등 다양한 분야에서 전방위 협력을 심화해야 한다고 강조했다.

중국과 파키스탄은 무역 및 경제 관계를 포함한 전 분야에서 협력을 심화하며 풍부한 성과를 거두고 있다. 중국은 11년 연속 파키스탄의 최대 무역 상대국 지위를 유지하고 있으며, 파키스탄의 최대 수입국이자 두 번째로 큰 수출 시장이다. 또한 중국 상무부에 따르면 중국은 파키스탄 최대 외국인직접투자(FDI) 원천국이기도 하다.

일대일로(BRI) 핵심 사업인 중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)은 성장, 민생 개선, 혁신, 녹색 발전, 개방이라는 5대 핵심 축에 중점을 둔 '버전 2.0'으로 업그레이드됐다. 이 경제회랑은 현재까지 파키스탄 경제에 총 259억 달러가 넘는 투자를 유치했으며 일자리 26만 개를 창출했다.

샤리프 총리는 파키스탄이 중국과의 일대일로 협력을 심화하고 CPEC 개발을 지속적으로 추진해 양국 관계가 계속 발전하며 양국 국민 모두에게 혜택을 돌려줄 것이라고 말했다.

그러면서 양국 기성세대 지도자들이 직접 구축한 철통 같은 우정이 "점점 더 강해지고 있으며 그 무엇과도 비교할 수 없다"고 강조했다.

다극화 세계

중국과 파키스탄의 협력은 양자 관계를 넘어 점점 더 불안정해지는 국제 및 지역 정세 속에서 안정성을 제공하는 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.

월요일 회담에서 시 주석은 파키스탄이 "적극적인 자세"를 보여 중동 지역의 평화 회복을 위한 중재 역할을 수행한 점을 높이 평가했으며, 샤리프 총리는 미국과 이란 간 협상 중재를 위한 중국의 지원에 감사를 표했다.

지난달 시 주석은 중동 지역의 평화와 안정을 촉진하는 방안 네 가지를 제시했다. 여기에는 평화 공존 원칙과 국가 주권, 국제법 존중, 발전과 안보의 균형 있는 추진이 그것이었다.

샤리프 총리는 이러한 네 제안이 지역 평화를 위한 지침 역할을 하고 있다고 시 주석에게 밝혔다.

시 주석은 중국과 파키스탄이 더 광범위한 분야에서 안보 협력을 강화하고 공동으로 지역 평화와 안정을 수호해야 한다고 말했다.

또한 양국은 긴밀한 소통과 조율을 유지하고 일방주의와 냉전적 사고방식에 공동 대응하며, 평등하고 질서 있는 다극화 세계와 모두에게 이익이 되고 포용적인 경제 세계화를 추진해야 한다고 강조했다.

장자이둥(Jiang Zaidong) 주파키스탄 중국대사는 중국미디어그룹(CMG)과의 인터뷰에서 양국 간 긴밀한 협력이 지역 평화와 안정을 위한 '닻'이자 국제적 공정성과 정의를 수호하는 '방화벽' 역할을 하고 있다고 밝혔다.

장 대사는 미국-이스라엘-이란 갈등의 여파와 지역 정세 및 세계 경제에 대한 압박이 커지는 상황 속에서 중국과 파키스탄이 평화와 정의의 목소리를 확대하기 위해 함께하고 있으며, 실질적인 중재 노력에도 적극 협력하고 있다고 말했다.

원문 기사: https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html

SOURCE CGTN