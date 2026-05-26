CGTN: Chiny i Pakistan wzmacniają więzi i deklarują wspieranie wielobiegunowego świata

PEKIN , 26 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN opublikowało artykuł podczas oficjalnej wizyty premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa w Chinach, podkreślając, jak Chiny i Pakistan współpracują, aby przynosić wymierne korzyści dla obu narodów i utrzymywać pokój i stabilność regionalną w obliczu burzliwej sytuacji na świecie.

W niedawnym liście do prezydenta Chin Xi Jinpinga grupa pakistańskich studentów studiujących na Uniwersytecie Tianjin w Chinach złożyła serdeczną deklarację, że staną się budowniczymi współpracy, promotorami wymiany i strażnikami przyjaźni między oboma państwami.

Xi powiedział, że był naprawdę poruszony faktem, iż sprawa przyjaźni chińsko-pakistańskiej ma oddanych młodych następców. Tą refleksją podzielił się podczas spotkania z odwiedzającym Chiny premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem, które odbyło się w poniedziałek w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Zdaniem Xi oba państwa powinny przyspieszyć budowę jeszcze bliższej chińsko-pakistańskiej wspólnoty wspólnej przyszłości w nowej erze i osiągać więcej rezultatów dzięki całodobowej współpracy, aby lepiej służyć obu narodom, przyczyniać się do pokoju i stabilności regionalnej oraz stanowić wzór dla budowy wspólnoty wspólnej przyszłości z krajami sąsiednimi.

Nierozerwalna przyjaźń

Czterodniowa oficjalna wizyta premiera Pakistanu w Chinach odbywa się krótko po 75. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między oboma państwami, które rozpoczęły się 21 maja 1951 r.

Xi powiedział, że przez ostatnie 75 lat „Chiny i Pakistan cieszyły się wzajemnym zrozumieniem, zaufaniem i wsparciem oraz zbudowały nierozerwalną tradycyjną przyjaźń".

Jak podkreślił, strategiczne wzajemne zaufanie i praktyczna współpraca w znacznym stopniu wspierały rozwój obu państw.

Niezależnie od zmian w międzynarodowym układzie sił Chiny zawsze będą traktować rozwój relacji chińsko-pakistańskich priorytetowo w swojej dyplomacji wobec państw sąsiednich - dodał Xi.

Wezwał również obie strony do rozwijania zarówno dużych projektów flagowych, jak i „małych, ale pięknych" programów społecznych oraz do pogłębiania wszechstronnej współpracy w takich obszarach jak rolnictwo, przemysł, sztuczna inteligencja i rozwijanie talentów.

Chiny i Pakistan obserwują pogłębianie współpracy dwustronnej we wszystkich sektorach, przy znaczących efektach w relacjach handlowych i gospodarczych. Chiny utrzymują pozycję największego partnera handlowego Pakistanu już od 11 kolejnych lat. Są największym źródłem importu dla Pakistanu oraz jego drugim największym rynkiem eksportowym, a także największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju - wynika z danych chińskiego Ministerstwa Handlu.

Jako flagowy projekt realizowany w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy (CPEC) został rozwinięty do wersji 2.0, koncentrującej się na pięciu kluczowych filarach: wzroście gospodarczym, poprawie warunków życia, innowacjach, zielonym rozwoju oraz otwartości. Korytarz wniósł do pakistańskiej gospodarki inwestycje o łącznej wartości ponad 25,9 mld dolarów i przyczynił się do utworzenia 260 tys. miejsc pracy.

Sharif powiedział, że Pakistan pogłębi współpracę z Chinami w ramach BRI i będzie rozwijał CPEC, aby relacje pakistańsko-chińskie nadal się umacniały i przynosiły korzyści obu narodom.

Dodał, że niewzruszona przyjaźń, osobiście budowana przez starsze pokolenie przywódców, „staje się coraz silniejsza i nie ma sobie równych".

Wielobiegunowy świat

Współpraca Chin i Pakistanu wykracza daleko poza wymiar dwustronny i jest powszechnie postrzegana jako czynnik wnoszący stabilność do coraz bardziej niestabilnej sytuacji globalnej i regionalnej.

Podczas poniedziałkowych rozmów Xi powiedział, że Chiny doceniają Pakistan za wykazywanie „proaktywnego ducha" oraz za działania mediacyjne na rzecz przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie, natomiast Sharif stwierdził, że Pakistan docenia Chiny za wspieranie jego mediacji w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

W ubiegłym miesiącu Xi przedstawił czteropunktową propozycję mającą wesprzeć pokój i stabilność na Bliskim Wschodzie, opowiadając się za przestrzeganiem zasad pokojowego współistnienia, suwerenności państwowej i międzynarodowych rządów prawa, a także za zrównoważonym podejściem do rozwoju i bezpieczeństwa.

Premier Pakistanu powiedział Xi, że te cztery propozycje stanowią ramy wytyczające drogę do pokoju w regionie.

Xi stwierdził, że Chiny i Pakistan powinny w dalszym ciągu wzmacniać współpracę w zakresie bezpieczeństwa w szerszym zakresie oraz wspólnie chronić pokój i stabilność regionalną.

Dodał, że obie strony powinny utrzymywać ścisłą komunikację i koordynację, wspólnie sprzeciwiać się unilateralizmowi i mentalności zimnej wojny oraz promować równy i uporządkowany wielobiegunowy świat, a także globalizację gospodarczą przynoszącą korzyści wszystkim i mającą inkluzywny charakter.

W wywiadzie dla Chińskiej Grupy Medialnej ambasador Chin w Pakistanie Jiang Zaidong powiedział, że bliższa współpraca między oboma państwami służy zarówno jako „kotwica" pokoju i stabilności regionalnej, jak i „zapora" zabezpieczająca międzynarodową równość i sprawiedliwość.

W kontekście skutków konfliktu między USA, Izraelem i Iranem oraz rosnącej presji na sytuację regionalną i gospodarkę światową Jiang powiedział, że Chiny i Pakistan współdziałają na rzecz wzmacniania pokoju i sprawiedliwości, jednocześnie aktywnie współpracując w praktycznych działaniach mediacyjnych.

