CGTN：中国とパキスタン、関係を再確認し、多極化世界の推進を表明

北京、2026年5月27日 /PRNewswire/ -- CGTNは、パキスタンのShehbaz Sharif首相による中国公式訪問中に記事を公開し、混迷する世界情勢の中で、中国とパキスタンが両国民に具体的な利益をもたらし、地域の平和と安定を守るために進めている協力のあり方を取り上げました。

中国のTianjin Universityで学ぶパキスタン人学生のグループは最近、Xi Jinping国家主席に宛てた手紙の中で、両国間の協力の担い手、交流の推進者、友好の守護者になることを心から誓いました。

Xi Jinping国家主席は、中国とパキスタンの友好という大義に献身的な若い後継者がいることを目の当たりにし、大変心強く思っていると述べ、月曜日に北京の人民大会堂で行われた会談で、訪問中のパキスタンのShehbaz Sharif首相にその思いを伝えました。

Xi Jinping国家主席は、両国は新時代におけるより緊密な中国・パキスタン運命共同体の構築を加速し、全天候型協力からさらに多くの成果を実現し、両国民により多くの利益をもたらし、地域の平和と安定に貢献し、近隣諸国との運命共同体の構築に向けた好例を示すべきだと述べました。

揺るぎない友情

パキスタン首相による4日間の中国公式訪問は、1951年5月21日に始まった両国の外交関係樹立75周年の直後に行われました。

Xi Jinping国家主席は、過去75年にわたり「中国とパキスタンは相互理解、相互信頼、相互支援を育み、揺るぎない伝統的友好関係を築いてきました」と述べました。

同国家主席は、戦略的相互信頼と実務協力が両国の発展を力強く促進してきたと述べました。

Xi Jinping国家主席はさらに、国際情勢がどのように変化しても、中国は周辺外交において常に中国・パキスタン関係の発展を優先すると述べました。

同国家主席はまた、双方が大型の象徴的プロジェクトと「小さくても美しい」民生事業の双方を推進し、農業、工業、人工知能、人材育成などの分野で全方位の協力を深めるよう促しました。

中国とパキスタンでは、二国間協力があらゆる分野で深化し、貿易・経済関係でも大きな成果を上げています。中国は11年連続で、パキスタン最大の貿易相手国としての地位を維持しています。Chinese Ministry of Commerceによると、中国はパキスタンにとって最大の輸入元であり、第2位の輸出先であるほか、同国最大の海外直接投資元でもあります。

一帯一路構想（BRI）の旗艦プロジェクトである中国・パキスタン経済回廊（CPEC）はバージョン2.0にアップグレードされ、成長、民生の向上、イノベーション、グリーン開発、開放性の5つを重点分野としています。同回廊はパキスタン経済に総額259億ドルを超える投資をもたらし、26万人の雇用を創出しました。

Shehbaz Sharif首相は、パキスタンは中国とのBRI協力を深め、CPECの発展を推進し、パキスタン・中国関係が引き続き発展して両国民に利益をもたらすようにすると述べました。

同首相は、先達の指導者たちが自らの手で築き上げた鉄壁の友情は「ますます強固になり、比類ないものとなっている」と述べました。

多極化世界

中国とパキスタンの協力は、二国間の枠組みをはるかに超え、ますます混迷する世界および地域の情勢に安定をもたらすものとして広く受け止められています。

月曜日の会談で、Xi Jinping国家主席は、パキスタンが「積極的な姿勢」を示し、中東の平和回復に向けて仲介していることを中国は高く評価していると述べました。一方、Shehbaz Sharif首相は、米国とイランの交渉におけるパキスタンの仲介を中国が支援していることを高く評価すると述べました。

Xi Jinping国家主席は先月、中東の平和と安定を促進するための4項目の提案を打ち出し、平和共存、国家主権、国際的な法の支配の原則を堅持するとともに、開発と安全保障に対してバランスの取れたアプローチを取ることを提唱しました。

Shehbaz Sharif首相は、これら4つの提案は同地域の平和に向けた指針となる枠組みを提供するものだとXi Jinping国家主席に伝えました。

Xi Jinping国家主席は、中国とパキスタンはより広範な分野で安全保障協力をさらに強化し、地域の平和と安定を共同で守るべきだと述べました。

同国家主席はさらに、双方は緊密な意思疎通と協調を維持し、一国主義と冷戦思考に共同で反対し、平等で秩序ある多極化世界と、あまねく利益をもたらす包摂的な経済グローバル化を推進すべきだと述べました。

China Media Groupとのインタビューで、駐パキスタン中国大使のJiang Zaidong氏は、両国間のより緊密な協力は、地域の平和と安定を支える「アンカー」であると同時に、国際的な公平と正義を守る「防火壁」としても機能していると述べました。

米国・イスラエル・イラン紛争の波及と、地域情勢および世界経済への圧力が高まる中、Jiang Zaidong氏は、中国とパキスタンは平和と正義の声を強めるために足並みをそろえ、実務的な仲介努力に積極的に協力していると述べました。

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html

SOURCE CGTN