CGTN: China dan Pakistan tegaskan semula hubungan, berikrar majukan dunia multipolar

BEIJING, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- CGTN menerbitkan satu artikel sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif ke China yang mengetengahkan bagaimana China dan Pakistan bekerjasama untuk membawa manfaat nyata kepada rakyat kedua-dua negara serta mendukung keamanan dan kestabilan serantau di tengah-tengah landskap global yang bergolak.

Dalam sepucuk surat baru-baru ini kepada Presiden China, Xi Jinping, sekumpulan pelajar Pakistan yang sedang menuntut di Tianjin University, China membuat ikrar penuh semangat untuk menjadi pembina kerjasama, penggalak pertukaran dan penjaga persahabatan antara kedua-dua negara.

Xi berkata beliau benar-benar berbesar hati melihat perjuangan persahabatan China-Pakistan mempunyai pewaris muda yang berdedikasi, satu kegembiraan yang turut dikongsi bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif semasa pertemuan mereka di Dewan Besar Rakyat (Great Hall of the People) di Beijing pada Isnin.

Menurut Xi, kedua-dua negara perlu mempercepat pembangunan komuniti China-Pakistan yang lebih erat dengan masa depan yang dikongsi bersama dalam era baharu dan memberikan lebih banyak hasil daripada kerjasama teguh mereka untuk memberi manfaat yang lebih baik kepada rakyat kedua-dua negara, selain menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau serta menjadi contoh terbaik dalam membina sebuah komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama negara jiran.

Persahabatan yang tidak dapat diputuskan

Lawatan rasmi empat hari Perdana Menteri Pakistan ke China berlangsung sejurus selepas ulang tahun ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang bermula pada 21 Mei 1951.

Xi berkata sepanjang 75 tahun lalu, "China dan Pakistan menikmati persefahaman, kepercayaan dan sokongan bersama, serta membina persahabatan tradisional yang tidak dapat diputuskan."

Kepercayaan strategik bersama dan kerjasama praktikal telah mendorong pembangunan kedua-dua negara dengan kukuh, katanya.

Tidak kira bagaimana landskap antarabangsa berubah, China akan sentiasa mengutamakan pembangunan hubungan China-Pakistan dalam hal diplomasi dengan negara jiran, tambah Xi.

Beliau turut menggesa kedua-dua pihak memajukan projek utama yang penting dan juga program sara hidup "kecil tetapi indah", selain mempererat kerjasama yang menyeluruh dalam bidang seperti pertanian, industri, kecerdasan buatan dan pemupukan bakat.

China dan Pakistan menyaksikan kerjasama dua hala semakin terjalin erat dalam semua sektor, dengan hasil yang memberangsangkan dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. China mengekalkan kedudukannya sebagai rakan dagang terbesar Pakistan selama 11 tahun berturut-turut. Ia merupakan sumber import terbesar Pakistan dan destinasi eksport kedua terbesar negara itu, selain menjadi sumber pelaburan langsung asing terbesar negara, menurut Kementerian Perdagangan China.

Sebagai projek utama di bawah Inisiatif Jalur dan Jalan (BRI), Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) telah dinaik taraf kepada versi 2.0 yang memfokuskan lima tonggak utama: pertumbuhan, peningkatan sara hidup, inovasi, pembangunan hijau dan keterbukaan. Koridor tersebut telah menyuntik jumlah pelaburan sebanyak lebih AS$25.9 bilion ke dalam ekonomi Pakistan dan mewujudkan 260,000 peluang pekerjaan.

Sharif berkata Pakistan akan mempererat kerjasama BRI dengan China dan memajukan pembangunan CPEC supaya hubungan Pakistan-China akan terus berkembang serta memberi manfaat kepada kedua-dua rakyat.

Beliau berkata persahabatan kukuh yang dibina sendiri oleh generasi pemimpin terdahulu kini "semakin menjadi semakin kukuh dan hampir tiada tandingan."

Dunia multipolar

Melangkaui skop dua halanya, kerjasama China-Pakistan dilihat secara meluas menyuntik sedikit kestabilan ke dalam landskap global dan serantau yang semakin bergolak.

Semasa rundingan pada Isnin, Xi berkata China menghargai Pakistan kerana menunjukkan "semangat proaktif" serta berperanan sebagai pengantara dalam usaha memulihkan keamanan di Timur Tengah, manakala Sharif pula berkata Pakistan menghargai China atas sokongan terhadap usaha pengantaraannya dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran.

Bulan lalu, Xi mengemukakan cadangan empat perkara bagi menggalakkan keamanan dan kestabilan di Timur Tengah, serta menyokong komitmen terhadap prinsip hidup bersama secara aman, kedaulatan negara dan kedaulatan undang-undang antarabangsa, selain pendekatan yang seimbang terhadap pembangunan dan keselamatan.

Empat cadangan ini menyediakan rangka kerja panduan demi keamanan di rantau itu, kata perdana menteri Pakistan kepada Xi.

Xi berkata China dan Pakistan perlu terus meningkatkan kerjasama keselamatan merentasi bidang yang lebih luas dan bersama-sama memelihara keamanan serta kestabilan serantau.

Beliau seterusnya berkata bahawa kedua-dua pihak perlu mengekalkan komunikasi dan penyelarasan rapat, bersama-sama menentang unilateralisme dan mentaliti Perang Dingin, serta mempromosikan dunia multipolar yang setara dan teratur selain globalisasi ekonomi yang memberi manfaat dan inklusif secara sejagat.

Dalam temu bual bersama China Media Group, Duta Besar China ke Pakistan, Jiang Zaidong berkata kerjasama lebih erat antara kedua-dua negara berfungsi sebagai "sauh" kepada keamanan dan kestabilan serantau serta "tembok perlindungan" yang mempertahankan kesaksamaan dan keadilan antarabangsa.

Dengan berlatarbelakangkan kesan limpahan konflik AS-Israel-Iran dan tekanan yang semakin meningkat terhadap landskap serantau serta ekonomi global, Jiang berkata China dan Pakistan berdiri bersama-sama untuk menguatkan suara keamanan dan keadilan sambil bekerjasama secara aktif dalam usaha pengantaraan praktikal.

SOURCE CGTN