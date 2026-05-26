CGTN : La Chine et le Pakistan réaffirment leurs liens et s'engagent en faveur d'un monde multipolaire

PÉKIN, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la visite officielle du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif en Chine, CGTN a publié un article soulignant la façon dont la Chine et le Pakistan travaillent ensemble pour apporter des avantages concrets à leurs deux peuples et maintenir la paix et la stabilité régionales dans un contexte mondial tumultueux.

Dans une lettre adressée récemment au président chinois Xi Jinping, un groupe d'étudiants pakistanais inscrits à l'université chinoise de Tianjin s'est sincèrement engagé à construire la coopération, à promouvoir les échanges et à préserver l'amitié entre les deux nations.

Xi Jinping s'est dit profondément satisfait de voir une jeune relève dévouée à la cause de l'amitié entre la Chine et le Pakistan, un plaisir qu'il a partagé avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif lors de sa visite, à l'occasion de leur rencontre de lundi au palais de l'Assemblée du peuple, à Pékin.

Les deux pays, a déclaré Xi Jinping, devraient accélérer le développement d'une communauté Chine-Pakistan encore plus étroite autour d'un avenir commun renouvelé et orienter davantage leur coopération systématique pour qu'elle profite mieux aux deux peuples, contribue à la paix et à la stabilité régionales et montre un bel exemple de construction d'une communauté de pays voisins partageant un même destin.

Une amitié indéfectible

La visite officielle de quatre jours du Premier ministre pakistanais en Chine intervient à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 21 mai 1951.

Xi Jinping a mentionné qu'au cours des 75 dernières années, « la Chine et le Pakistan ont bénéficié d'une relation faite de compréhension, de confiance et de soutien mutuels, et ont forgé une amitié traditionnelle inébranlable ».

Selon lui, la confiance mutuelle stratégique et la coopération pratique ont fortement favorisé le développement des deux nations.

Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine donnera toujours la priorité au développement des relations sino-pakistanaises dans sa diplomatie avec les pays voisins, a ajouté Xi Jinping.

Il a également exhorté les deux parties à faire avancer les grands projets de signature et les programmes de subsistance « petits et beaux », ainsi qu'à approfondir la coopération globale dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'intelligence artificielle ou encore la culture des talents.

La Chine et le Pakistan voient leur coopération bilatérale s'intensifier dans tous les secteurs, et leurs liens commerciaux et économiques deviennent très fructueux. La Chine est le premier partenaire commercial du Pakistan depuis 11 ans. Elle est le premier pays d'origine des importations du Pakistan et sa deuxième destination d'exportation, et constitue sa plus grande source d'investissement direct étranger, selon le ministère chinois du commerce.

Projet phare de l'initiative « la Ceinture et la Route », le corridor économique sino-pakistanais est entré dans sa version 2.0, axée sur cinq piliers clés : la croissance, l'amélioration des moyens de subsistance, l'innovation, le développement vert et l'ouverture. Le corridor a injecté plus de 25,9 milliards de dollars d'investissements totaux dans l'économie pakistanaise et créé 260 000 emplois.

M. Sharif a précisé que le Pakistan étofferait sa coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et ferait progresser le développement du corridor économique sino-pakistanais afin que les relations entre le Pakistan et la Chine continuent de croître et d'apporter des bénéfices aux deux peuples.

L'amitié à toute épreuve nouée personnellement par l'ancienne génération de dirigeants « se renforce plus que jamais », a-t-il commenté.

Un monde multipolaire

Bien au-delà de sa portée bilatérale, la coopération entre la Chine et le Pakistan est largement considérée comme propice à une certaine forme de stabilité dans un paysage mondial et régional de plus en plus tourmenté.

Au cours des entretiens de lundi, Xi Jinping a confié que la Chine estimait particulièrement le Pakistan pour avoir fait preuve d'un « esprit proactif » et pour avoir joué un rôle de médiateur dans le rétablissement de la paix au Moyen-Orient, tandis que M. Sharif s'est dit sensible au soutien apporté par la Chine à la médiation pakistanaise dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le mois dernier, Xi Jinping a présenté une proposition en quatre points visant à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qui préconise le respect des principes de coexistence pacifique, de souveraineté nationale et d'état de droit international, ainsi qu'une approche équilibrée du développement et de la sécurité.

Ces quatre propositions constituent un cadre d'orientation pour la paix dans la région, a confirmé le Premier ministre pakistanais à Xi Jinping.

Le président chinois a déclaré que la Chine et le Pakistan devraient étendre leur coopération en matière de sécurité dans des domaines plus vastes et protéger conjointement la paix et la stabilité régionales.

Il a ajouté que les deux parties devraient maintenir une communication et une coordination étroites, s'opposer ensemble à l'unilatéralisme et à la mentalité de guerre froide, et promouvoir un monde multipolaire égal et ordonné ainsi qu'une mondialisation économique qui soit inclusive et universellement bénéfique.

Dans un entretien accordé à China Media Group, l'ambassadeur de Chine au Pakistan, Jiang Zaidong, a considéré la coopération plus étroite entre les deux pays à la fois comme un « point d'ancrage » pour la paix et la stabilité régionales et comme un « pare-feu » pour la sauvegarde de l'équité et de la justice internationales.

Dans le contexte des retombées du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran et de la pression croissante qu'il fait peser sur la situation régionale et l'économie mondiale, Jiang Zaidong a affirmé que la Chine et le Pakistan étaient désormais unis pour amplifier la voix de la paix et de la justice en collaborant activement à des efforts de médiation concrets.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html