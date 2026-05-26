CGTN: จีนและปากีสถานตอกย้ำความสัมพันธ์ ลั่นส่งเสริมโลกหลายขั้วอำนาจ

News provided by

CGTN

26 May, 2026, 22:10 CST

ปักกิ่ง, 26 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- CGTN ได้เผยแพร่บทความในช่วงที่นายกรัฐมนตรี Shehbaz Sharif แห่งปากีสถานมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างจีนและปากีสถานในการนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ และรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน

ในจดหมายฉบับล่าสุดถึง สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กลุ่มนักศึกษาชาวปากีสถานซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินของจีน ได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงใจว่าจะร่วมเป็นผู้สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และเป็นผู้พิทักษ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ

สี จิ้นผิง กล่าวว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่ามีผู้สืบทอดรุ่นเยาว์ที่อุทิศตนเพื่อสานต่อมิตรภาพระหว่างจีนและปากีสถาน ซึ่งเป็นความยินดีที่แบ่งปันร่วมกับนายกรัฐมนตรี Shehbaz Sharif แห่งปากีสถาน ระหว่างการพบปะที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

สี จิ้นผิง กล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรเร่งพัฒนาประชาคมจีน-ปากีสถานที่มีอนาคตร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในยุคใหม่ และส่งมอบผลลัพธ์ที่มากขึ้นจากความร่วมมือที่ยืนยาวเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ มีส่วนสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน

มิตรภาพอันยืนยงไม่เสื่อมคลาย 

การเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสี่วันของนายกรัฐมนตรีปากีสถานเกิดขึ้นหลังจากครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2494

สี จิ้นผิง กล่าวว่า ตลอด 75 ปีที่ผ่านมา "จีนและปากีสถานมีความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด และได้สร้างมิตรภาพอันยืนยงไม่เสื่อมคลาย"

เขากล่าวว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือในทางปฏิบัติได้ส่งเสริมการพัฒนาของทั้งสองประเทศอย่างแข็งแกร่ง

สี จิ้นผิง กล่าวเพิ่มว่า ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและปากีสถานในการดำเนินงานทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเสมอ

เขายังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการทั้งโครงการสำคัญต่าง ๆ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "ขนาดเล็กที่ทรงคุณค่า" ตลอดจนกระชับความร่วมมือในทุกด้าน เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาบุคลากรมากความสามารถ

จีนและปากีสถานพบว่าความร่วมมือทวิภาคีในทุกภาคส่วนกำลังแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเห็นผลงอกงามด้านการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ จีนยังคงรักษาสถานะเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถานมาเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน เป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถานและเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน

โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (CPEC) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 โดยมุ่งเน้นที่เสาหลักสำคัญห้าประการ ได้แก่ การเติบโต การยกระดับคุณภาพชีวิต นวัตกรรม การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดกว้าง ระเบียงเศรษฐกิจนี้ได้ดึงดูดการลงทุนรวมกว่า 25.9 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่เศรษฐกิจของปากีสถาน และสร้างงาน 260,000 ตำแหน่ง

Sharif กล่าวว่าปากีสถานจะกระชับความร่วมมือในโครงการ BRI กับจีน และผลักดันการพัฒนาโครงการ CPEC ให้ก้าวหน้าเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานและจีนเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศสืบไป

เขากล่าวว่ามิตรภาพอันแข็งแกร่งที่ผู้นำรุ่นก่อนก่อขึ้นด้วยตนเอง "กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ และหาที่เปรียบมิได้"

โลกหลายขั้วอำนาจ

ความร่วมมือระหว่างจีนและปากีสถานนั้นก้าวข้ามขอบเขตความสัมพันธ์ทวิภาคีไปไกลแล้ว และยังถูกมองว่าเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับภูมิทัศน์ระดับโลกและภูมิภาคที่ทวีความปั่นป่วนมากขึ้น

ในการพูดคุยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนซาบซึ้งที่ปากีสถานได้แสดง "จิตวิญญาณเชิงรุก" และการเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูสันติภาพในตะวันออกกลาง ขณะที่ Sharif กล่าวว่า ปากีสถานก็ซาบซึ้งที่จีนสนับสนุนการเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

เมื่อเดือนที่แล้ว สี จิ้นผิง ได้ยื่นข้อเสนอสี่ประการเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อธิปไตยของชาติ และหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางที่สมดุลระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง

นายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวกับสี จิ้นผิงว่า ข้อเสนอทั้งสี่ประการนี้เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค

สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนและปากีสถานควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และร่วมกันปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

เขากล่าวต่อว่าทั้งสองฝ่ายควรติดต่อสื่อสารและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ร่วมกันต่อต้านเอกภาคนิยมและทัศนคติแบบสงครามเย็น และส่งเสริมโลกหลายขั้วที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมทุกภาคส่วน

ในการให้สัมภาษณ์กับ China Media Group คุณ Jiang Zaidong เอกอัครราชทูตจีนประจำปากีสถาน กล่าวว่า ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศเป็นทั้ง "เสาหลัก" สำหรับสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และ "กำแพงป้องกัน" ที่ปกป้องความเสมอภาคและความยุติธรรมระหว่างประเทศ

ท่ามกลางผลกระทบลุกลามจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน รวมถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก คุณ Jiang กล่าวว่า จีนและปากีสถานยืนหยัดเคียงข้างกันเพื่อเพิ่มพลังเสียงแห่งสันติภาพและความยุติธรรม พร้อมทั้งร่วมมืออย่างแข็งขันในความพยายามไกล่เกลี่ยที่เป็นรูปธรรม

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html

SOURCE CGTN

