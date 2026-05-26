CGTN: Trung Quốc và Pakistan tái khẳng định quan hệ, cam kết thúc đẩy thế giới đa cực

BẮC KINH, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN đã đăng một bài viết trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tới Trung Quốc, nêu bật cách Trung Quốc và Pakistan đang hợp tác với nhau để mang lại lợi ích hữu hình cho cả hai dân tộc và duy trì hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn.

Trong một bức thư gần đây gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một nhóm sinh viên Pakistan đang theo học tại Đại học Thiên Tân của Trung Quốc đã thể hiện cam kết tận tâm trở thành những người xây dựng hợp tác, thúc đẩy trao đổi và bảo vệ tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ông Tập Cận Bình cho biết ông thực sự phấn khởi khi thấy rằng sự nghiệp vun đắp tình hữu nghị Trung Quốc-Pakistan đã có những người kế nhiệm trẻ tuổi tận tâm, một niềm vui mà ông đã chia sẻ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong cuộc gặp của họ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Hai.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hai nước nên đẩy nhanh xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Pakistan gần gũi hơn với một tương lai chung trong kỷ nguyên mới và đạt được nhiều kết quả hơn từ mối quan hệ hợp tác trong mọi hoàn cảnh nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực, và làm hình mẫu tiêu biểu cho việc xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai với các nước láng giềng.

Tình hữu nghị không thể lay chuyển

Chuyến thăm chính thức bốn ngày của Thủ tướng Pakistan tới Trung Quốc diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bắt đầu vào ngày 21/5/1951.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng trong suốt 75 năm qua, "Trung Quốc và Pakistan luôn thấu hiểu, tin cậy và kề vai sát cánh bên nhau, bồi đắp nên một tình hữu nghị truyền thống vững bền không thể lay chuyển".

Ông khẳng định, chính sự tin cậy chiến lược sâu sắc cùng những hoạt động hợp tác thiết thực đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai quốc gia.

Bất chấp những biến động của tình hình quốc tế, Trung Quốc sẽ luôn đặt việc phát triển quan hệ với Pakistan làm ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình, ông Tập chia sẻ thêm.

Đồng thời, ông cũng khuyến khích hai bên tiếp tục đẩy mạnh các dự án trọng điểm mang dấu ấn song phương, bên cạnh các chương trình sinh kế "nhỏ gọn nhưng hiệu quả", nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo đến đào tạo nhân tài.

Mối quan hệ hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Pakistan đang ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, đặc biệt là trong các hoạt động kết nối kinh tế và thương mại. Đáng chú ý, Trung Quốc đã duy trì vững chắc vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Pakistan trong suốt 11 năm liên tiếp. Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này hiện là nguồn cung cấp hàng nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Pakistan, đồng thời giữ vị trí là nước có tổng giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào quốc gia Nam Á này.

Là dự án mang tính biểu tượng thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0, tập trung vào năm trụ cột cốt lõi: tăng trưởng, nâng cao sinh kế, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và mở cửa. Hành lang kinh tế này đã rót tổng cộng hơn 25,9 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Pakistan, qua đó tạo ra 260.000 việc làm mới cho người dân.

Thủ tướng Sharif nhấn mạnh Pakistan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác BRI với Trung Quốc, cũng như thúc đẩy tiến độ dự án CPEC, nhằm đưa quan hệ đối tác Pakistan - Trung Quốc không ngừng phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông khẳng định tình hữu nghị sắt son, vốn được đích thân các thế hệ lãnh đạo đi trước dày công vun đắp, đang "ngày càng bền chặt và không gì có thể sánh kịp".

Một thế giới đa cực

Vượt xa khuôn khổ song phương, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan được công nhận rộng rãi là nhân tố mang lại sự ổn định cho một bối cảnh toàn cầu và khu vực đang ngày càng nhiều biến động.

Trong cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Hai, ông Tập Cận Bình bày tỏ sự trân trọng trước việc Pakistan đã thể hiện "tinh thần chủ động" và nỗ lực hòa giải nhằm khôi phục hòa bình ở Trung Đông. Đáp lại, Thủ tướng Sharif cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung gian của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tháng trước, ông Tập đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Đề xuất này kêu gọi cam kết tuân thủ các nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, đồng thời áp dụng cách tiếp cận cân bằng giữa phát triển và an ninh.

Thủ tướng Pakistan chia sẻ với ông Tập rằng bốn đề xuất này cung cấp một khuôn khổ định hướng quan trọng cho nền hòa bình trong khu vực.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc và Pakistan cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác an ninh trên nhiều lĩnh vực, chung tay bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực.

Ông cũng cho rằng hai bên cần duy trì sự liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cùng nhau phản đối chủ nghĩa đơn phương và tư duy Chiến tranh Lạnh, qua đó thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự cùng một tiến trình toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm và đem lại lợi ích chung.

Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan - ông Khương Tái Đông - nhận định rằng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước vừa là "mỏ neo" vững chắc cho hòa bình, ổn định khu vực, vừa là "bức tường lửa" bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa quốc tế.

Trong bối cảnh tác động lan tỏa của cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran cùng những áp lực ngày càng gia tăng lên cục diện khu vực và nền kinh tế toàn cầu, Đại sứ Khương Tái Đông khẳng định Trung Quốc và Pakistan đang sát cánh bên nhau để lan tỏa mạnh mẽ tiếng nói của hòa bình và công lý, đồng thời tích cực hợp tác trong các nỗ lực hòa giải thiết thực.

