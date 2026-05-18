CHERY（奇瑞汽車）、Robert Lewandowski氏を同社ブランド・グローバル・アンバサダーに正式採用したことを発表し、「家族のために（For Family）」というブランド理念のグローバルな発信を強化

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Chery Automobile Co., Ltd.

19 5月, 2026, 00:33 JST

バルセロナ（スペイン）、2026年5月18日 /PRNewswire/ ー CHERYブランドは、バルセロナの欧州オペレーションセンターにおいて、世界的に有名なサッカーアイコン、Robert Lewandowski氏が同社ブランド・グローバルアンバサダーに就任したことを正式に発表しました。式典には、Chery Internationalの執行副社長兼EU地域CEOであるZhu Shaodong（朱少東）氏が出席しました。イベント中、両者は正式にパートナーシップ契約に署名し、記念品の交換を行い、TIGGO9 CSHのキー引き渡しセレモニーを実施しました。これにより、グローバルな協業における新たな章が正式に幕を開けました。

Lewandowski氏は、世界のサッカー界を象徴するアイコンの一人として、その一貫したプロとしての卓越性、規律正しい姿勢、ポジティブなパブリックイメージにより、世界的に高く評価されています。家族の価値観、責任感、長期的なビジョンに対する同氏の一貫した姿勢は、CHERYの「家族のために」というミッションと自然にマッチしています。

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Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

CHERYにとって「家族のために」は単なるブランドスローガンではなく、ブランドの製品および技術開発の礎となる理念です。家族にとって最も大切なことに焦点を当て、CHERYは「家族のための空間」を提供することにコミットしています。「家族のための安全性」を。そして「家族のためのテクノロジー」を。これにより、「家族のために」より広いスペース、より高い安全性、よりスマートなモビリティを求めるユーザーのニーズに応えます。

今後もCHERYは、技術革新と長期的な卓越性へのコミットメントを通じてグローバル展開をさらに深化させ、世界中のユーザーにより安全で、より快適なモビリティ体験を提供していきます。

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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