CHERY Tunjuk Robert Lewandowski sebagai "Global Ambassador", Perkuat Filosofi "For Family" di Pasar Internasional

Berita ini disediakan oleh

Chery Automobile Co., Ltd.

18 Mei, 2026, 22:22 WIB

BARCELONA, Spanyol, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- CHERY resmi menunjuk ikon sepak bola dunia Robert Lewandowski sebagai Global Ambassador. Pengumuman tersebut dilakukan di European Operations Center CHERY di Barcelona, Spanyol. Executive Vice President, Chery International, yang juga menjabat CEO EU Region, Zhu Shaodong, turut menghadiri acara tersebut. Dalam acara itu, kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama, saling bertukar cendera mata, serta menggelar seremoni penyerahan kunci TIGGO9 CSH yang mengawali kolaborasi global antara CHERY dan Lewandowski.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Sebagai salah satu figur yang paling berpengaruh di dunia sepak bola, Lewandowski dikenal luas berkat konsistensi performa, profesionalisme tinggi, disiplin, serta citra positif di mata publik. Komitmennya terhadap nilai-nilai keluarga, tanggung jawab, dan visi jangka panjang dinilai sejalan dengan filosofi "For Family" yang diusung CHERY.

Bagi CHERY, "For Family" bukan sekadar slogan, melainkan fondasi dalam pengembangan produk dan teknologi. Dengan mengutamakan kebutuhan keluarga modern, CHERY mengusung konsep "Space. For Family", "Safety. For Family", dan "Technology. For Family" melalui kendaraan yang menawarkan ruang lebih lega, tingkat keselamatan lebih baik, serta pengalaman mobilitas yang semakin cerdas.

Ke depan, CHERY akan terus memperkuat ekspansi global lewat inovasi teknologi dan komitmen jangka panjang terhadap kualitas guna menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna di berbagai negara.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

Juga dari sumber ini

"Safety. For Family": TIGGO9 Lolos Uji Tabrak dengan Tiga Kendaraan Sekaligus di Ajang International Business Summit 2026

"Safety. For Family": TIGGO9 Lolos Uji Tabrak dengan Tiga Kendaraan Sekaligus di Ajang International Business Summit 2026

Pada April 2026, di ajang International Business Summit 2026, CHERY menggelar uji tabrak dengan tiga kendaraan secara serentak untuk model TIGGO9 di...
Era Baru Mobilitas Keluarga! Debut CHERY TIGGO V, Mobil Keluarga "3-in-1", di Ajang Auto China 2026

Era Baru Mobilitas Keluarga! Debut CHERY TIGGO V, Mobil Keluarga "3-in-1", di Ajang Auto China 2026

CHERY resmi memperkenalkan model terbaru TIGGO V dalam ajang Auto China 2026 yang digelar pada 24 April. Mobil ini merupakan SUV keluarga multifungsi ...
Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Transportasi, Pengangkutan dan Kereta Api

Transportasi, Pengangkutan dan Kereta Api

Otomotif

Otomotif

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa