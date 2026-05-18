CHERY Tunjuk Robert Lewandowski sebagai "Global Ambassador", Perkuat Filosofi "For Family" di Pasar Internasional
18 Mei, 2026, 22:22 WIB
BARCELONA, Spanyol, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- CHERY resmi menunjuk ikon sepak bola dunia Robert Lewandowski sebagai Global Ambassador. Pengumuman tersebut dilakukan di European Operations Center CHERY di Barcelona, Spanyol. Executive Vice President, Chery International, yang juga menjabat CEO EU Region, Zhu Shaodong, turut menghadiri acara tersebut. Dalam acara itu, kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama, saling bertukar cendera mata, serta menggelar seremoni penyerahan kunci TIGGO9 CSH yang mengawali kolaborasi global antara CHERY dan Lewandowski.
Sebagai salah satu figur yang paling berpengaruh di dunia sepak bola, Lewandowski dikenal luas berkat konsistensi performa, profesionalisme tinggi, disiplin, serta citra positif di mata publik. Komitmennya terhadap nilai-nilai keluarga, tanggung jawab, dan visi jangka panjang dinilai sejalan dengan filosofi "For Family" yang diusung CHERY.
Bagi CHERY, "For Family" bukan sekadar slogan, melainkan fondasi dalam pengembangan produk dan teknologi. Dengan mengutamakan kebutuhan keluarga modern, CHERY mengusung konsep "Space. For Family", "Safety. For Family", dan "Technology. For Family" melalui kendaraan yang menawarkan ruang lebih lega, tingkat keselamatan lebih baik, serta pengalaman mobilitas yang semakin cerdas.
Ke depan, CHERY akan terus memperkuat ekspansi global lewat inovasi teknologi dan komitmen jangka panjang terhadap kualitas guna menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna di berbagai negara.
