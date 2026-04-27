¡Liderando una nueva era de movilidad familiar! CHERY TIGGO V, el vehículo familiar 3 en 1, debuta en AutoChina2026

BEIJING, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril comenzó oficialmente el 18 .º AutoChina2026. La marca CHERY hizo un debut impresionante con TIGGO V, el primer SUV familiar multiusos transformable de la familia TIGGO. Como un modelo innovador que llena el vacío en el segmento global de vehículos multiusos, TIGGO V ofrece soluciones de movilidad más flexibles y prácticas para los usuarios familiares de todo el mundo.

Jeff ZHANG, director ejecutivo de CHERY Brand, presenta el Tiggo V (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

El CEO de CHERY Brand, Jeff ZHANG, afirmó que todas las innovaciones de la marca tienen sus raíces en la aspiración original de For Family. Este no es un eslogan, sino un compromiso con la protección de los viajes familiares con calidad confiable y tecnología de buen corazón, y TIGGO V es la realización concreta de esta promesa. La letra "V" en el nombre del modelo tiene tres significados principales: Versatilidad, Valor y Victoria, lo que representa que este vehículo único se adapta a todos los escenarios para toda la familia, alivia las cargas para los hogares y acompaña a las familias hacia una vida mejor.

TIGGO V puede cambiar libremente entre tres modos: SUV, MPV y PUP. En modo SUV, tiene una distancia al suelo de 220 mm. La versión PHEV tiene una profundidad de vadeo de 700 mm, mientras que la versión ICE tiene 650 mm. Junto con la tecnología de estacionamiento inteligente APA (Asistente de estacionamiento automático) y RPA (Asistente de estacionamiento remoto), equilibra una alta pasabilidad y una movilidad inteligente. En el modo MPV, la distancia entre ejes de 2800 mm crea un verdadero diseño de 3 filas y 7 asientos. Los 42 espacios de almacenamiento y la cabina saludable N95 garantizan una comodidad completa. En el modo PUP, la barrera de separación rápida amplía la capacidad de carga, y los kits de fábrica originales pueden adaptarse a escenarios al aire libre y de carga sin modificaciones adicionales.

Impulsado por el sistema híbrido eficiente Chery Super Hybrid (CSH) de sexta generación de Chery, TIGGO V logra un equilibrio ideal entre una gran potencia y un bajo consumo de combustible, mientras que el chasis de alta holgura se adapta a todas las condiciones de la carretera. Como el primer modelo integral orientado a la familia lanzado después del "Plan de diez millones de cartas familiares 2030", TIGGO V practica la filosofía For Family a través de la innovación basada en escenarios, lo que ayuda a CHERY a consolidar aún más su presencia en el mercado mundial de la movilidad familiar.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.