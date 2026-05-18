CHERY oficiálne vyhlasuje Roberta Lewandowského za globálneho ambasádora značky CHERY - posilnenie globálneho vyjadrenia filozofie značky „Pre rodinu".

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

May 18, 2026, 10:57 ET

BARCELONA, Španielsko, 18. máj 2026 /PRNewswire/ – Značka CHERY oficiálne oznámila vo svojom Európskom operačnom centre v Barcelone, že k značke pridáva svetoznáma futbalová ikona Robert Lewandowski ako globálny ambasádor CHERY. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil Zhu Shaodong, výkonný viceprezident spoločnosti Chery International a generálny riaditeľ pre región EÚ. Počas podujatia obe strany formálne podpísali partnerskú dohodu, vymenili si pamätné darčeky a uskutočnili kľúčový slávnostný odovzdávací ceremoniál pre TIGGO9 CSH. Oficiálne tak označili začiatok novej kapitoly v ich globálnej spolupráci.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.
Ako jedna z najikonickejších postáv svetového futbalu je Lewandowski uznávaný po celom svete pre svoju konzistentnú profesionálnu excelentnosť, disciplinovaný profesionalizmus a pozitívny verejný imidž. Jeho trvalý záväzok k rodinným hodnotám, zodpovednosti a dlhodobej vízii prirodzene ladí s poslaním spoločnosti CHERY „Pre rodinu".

Pre značku CHERY je filozofia „Pre rodinu" viac než len slogan – je to základný kameň vývoja produktov a technológií značky. Spoločnosť CHERY sa zameriava na to, čo je pre rodiny najdôležitejšie, a preto sa zaväzuje dodávať „Priestor. Pre rodinu", „Bezpečnosť. Pre rodinu" a „Technológiu. Pre rodinu". Plní tak potreby používateľov po väčšom priestore, zvýšenej bezpečnosti a inteligentnejšej mobilite.

Spoločnosť CHERY bude do budúcnosti naďalej prehlbovať svoju globálnu prítomnosť prostredníctvom technologických inovácií a dlhodobého záväzku k excelentnosti, aby vytvárala bezpečnejšie a príjemnejšie zážitky z mobility pre používateľov po celom svete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981733/1.jpg

