CHERY ประกาศแต่งตั้ง Robert Lewandowski เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำการถ่ายทอดปรัชญาแบรนด์ "For Family" สู่เวทีโลก

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

18 May, 2026, 23:28 CST

บาร์เซโลนา, สเปน, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- CHERY ได้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการยุโรปของแบรนด์ในบาร์เซโลนา ว่า Robert Lewandowski ไอคอนนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก ได้เข้าร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ CHERY โดยมี Zhu Shaodong รองประธานบริหารของ Chery International และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคสหภาพยุโรป เข้าร่วมงาน ในระหว่างพิธี ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก รวมทั้งจัดพิธีส่งมอบกุญแจรถ TIGGO9 CSH อย่างเป็นทางการ โดยนับเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของความร่วมมือระดับโลกระหว่างทั้งสองฝ่าย

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
ในฐานะหนึ่งในบุคคลระดับไอคอนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการฟุตบอลโลก Lewandowski ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากฝีมือความเป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอในเส้นทางอาชีพ ความเป็นมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยวินัย และภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสาธารณชน โดยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขาต่อค่านิยมครอบครัว ความรับผิดชอบ และวิสัยทัศน์ระยะยาว สอดคล้องอย่างลงตัวกับพันธกิจ "For Family" ของ CHERY

สำหรับ CHERY แล้ว "For Family" ไม่ได้เป็นเพียงสโลแกนของแบรนด์ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของแบรนด์อีกด้วย CHERY มุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับครอบครัว และมุ่งมั่นต่อแนวคิด "Space. For Family," "Safety. For Family," และ "Technology. For Family" เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถในด้านพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ความปลอดภัยที่สูงขึ้น และการเดินทางอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สำหรับในอนาคต CHERY จะยังคงขยายการดำเนินธุรกิจในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระยะยาว เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย สนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้รถทั่วโลก

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

CHERY Umum Robert Lewandowski sebagai Duta Global Jenama CHERY, Perkukuh Ekspresi Global Falsafah Jenama "For Family"

Jenama CHERY secara rasmi mengumumkan di Pusat Operasi Eropahnya di Barcelona bahawa ikon bola sepak dunia terkenal, Robert Lewandowski, telah...
