CHERY ประกาศแต่งตั้ง Robert Lewandowski เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำการถ่ายทอดปรัชญาแบรนด์ "For Family" สู่เวทีโลก
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
18 May, 2026, 23:28 CST
บาร์เซโลนา, สเปน, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- CHERY ได้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการยุโรปของแบรนด์ในบาร์เซโลนา ว่า Robert Lewandowski ไอคอนนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก ได้เข้าร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ CHERY โดยมี Zhu Shaodong รองประธานบริหารของ Chery International และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคสหภาพยุโรป เข้าร่วมงาน ในระหว่างพิธี ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก รวมทั้งจัดพิธีส่งมอบกุญแจรถ TIGGO9 CSH อย่างเป็นทางการ โดยนับเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของความร่วมมือระดับโลกระหว่างทั้งสองฝ่าย
ในฐานะหนึ่งในบุคคลระดับไอคอนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการฟุตบอลโลก Lewandowski ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากฝีมือความเป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอในเส้นทางอาชีพ ความเป็นมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยวินัย และภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสาธารณชน โดยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขาต่อค่านิยมครอบครัว ความรับผิดชอบ และวิสัยทัศน์ระยะยาว สอดคล้องอย่างลงตัวกับพันธกิจ "For Family" ของ CHERY
สำหรับ CHERY แล้ว "For Family" ไม่ได้เป็นเพียงสโลแกนของแบรนด์ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของแบรนด์อีกด้วย CHERY มุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับครอบครัว และมุ่งมั่นต่อแนวคิด "Space. For Family," "Safety. For Family," และ "Technology. For Family" เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถในด้านพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ความปลอดภัยที่สูงขึ้น และการเดินทางอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สำหรับในอนาคต CHERY จะยังคงขยายการดำเนินธุรกิจในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระยะยาว เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย สนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้รถทั่วโลก
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
