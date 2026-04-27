Seguridad. Para la familia: TIGGO9 completa la verificación pública de choque compuesto de tres vehículos durante la Cumbre Internacional de Negocios 2026

WUHU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En abril de 2026, durante la Cumbre Internacional de Negocios de 2026, CHERY completó una validación pública de choque de compuesto de tres vehículos del TIGGO9 en el Laboratorio de Seguridad de Accidentes de Chery, presenciada en el lugar por distribuidores globales, medios internacionales y representantes de usuarios en el extranjero. Diseñada en torno a escenarios de tráfico de alto riesgo en el mundo real, la prueba utilizó una configuración de choque compuesta para evaluar el rendimiento de seguridad del SUV insignia de CHERY y demostrar aún más la filosofía de seguridad de la marca: la seguridad. Para la familia.

Escena de la prueba de choque compuesta de tres vehículos de CHERY

La prueba simuló un escenario de impacto frontal y posterior severo. El TIGGO9, como vehículo de prueba central, sufrió un impacto frontal de 50 km/h de un TIGGO7 mientras era golpeado por detrás simultáneamente por otro vehículo a 40 km/h, lo que sometió a una evaluación integral la estructura de su carrocería, los sistemas de retención y la respuesta de emergencia posterior a la colisión. Después del choque, el compartimiento de pasajeros permaneció intacto, sin deformación obvia de los pilares y con suficiente espacio de supervivencia preservado. Los airbags y los airbags de cortina laterales se desplegaron correctamente, los sistemas de cinturones de seguridad funcionaron de manera efectiva, las puertas se desbloquearon automáticamente y se pudieron abrir normalmente, el sistema de combustible no mostró fugas y las luces de advertencia de peligro funcionaron según lo previsto.

Este rendimiento se ve respaldado por el diseño de seguridad sistemático del TIGGO9, que incluye una estructura de carrocería de alta rigidez con 85 % de acero de alta resistencia y 21 % de acero estampado en caliente, una ruta de transferencia de carga optimizada y un sistema de bolsa de aire de 10. Con múltiples certificaciones de seguridad globales de cinco estrellas ya obtenidas, CHERY continúa fortaleciendo sus credenciales de seguridad a través de la validación en el mundo real. De cara al futuro, CHERY continuará elevando los estándares de seguridad y brindando protección confiable a las familias de todo el mundo.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.