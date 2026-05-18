CHERY Umum Robert Lewandowski sebagai Duta Global Jenama CHERY, Perkukuh Ekspresi Global Falsafah Jenama "For Family"

BARCELONA, Sepanyol, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Jenama CHERY secara rasmi mengumumkan di Pusat Operasi Eropahnya di Barcelona bahawa ikon bola sepak dunia terkenal, Robert Lewandowski, telah menyertai jenama itu sebagai Duta Global Jenama CHERY. Zhu Shaodong, Naib Presiden Eksekutif Chery International merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah EU, menghadiri majlis tersebut. Semasa acara berlangsung, kedua-dua pihak secara rasmi menandatangani perjanjian kerjasama, bertukar hadiah kenang-kenangan dan mengadakan majlis penyerahan kunci TIGGO9 CSH, sekali gus menandakan permulaan rasmi bab baharu dalam kerjasama global mereka.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Sebagai salah satu figura paling ikonik dalam bola sepak dunia, Lewandowski diiktiraf di peringkat global atas kecemerlangan profesionalnya yang konsisten, disiplin tinggi dan imej awam yang positif. Komitmennya yang berterusan terhadap nilai kekeluargaan, tanggungjawab dan visi jangka panjang selari secara semula jadi dengan misi "For Family" CHERY.

Bagi CHERY, "For Family" bukan sekadar slogan jenama — ia merupakan asas kepada pembangunan produk dan teknologi jenama. Dengan memfokuskan kepada perkara paling penting untuk keluarga, CHERY komited menyampaikan "Space. For Family," "Safety. For Family," dan "Technology. For Family," bagi memenuhi keperluan pengguna terhadap ruang lebih luas, keselamatan dipertingkat dan mobiliti lebih pintar.

Ke hadapan, CHERY akan terus memperdalam kehadiran globalnya menerusi inovasi teknologi dan komitmen jangka panjang terhadap kecemerlangan, sambil mencipta pengalaman mobiliti yang lebih selamat dan menyeronokkan untuk pengguna di seluruh dunia.

