Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente de escenario completo en el evento CES 2026

Diseñado en torno a situaciones para el hogar en la vida real, el stand de Hisense en el evento CES ofrece entretenimiento premium de pantalla grande junto con soluciones inteligentes de cocina, aire y lavandería. Los televisores de pantalla grande generan un punto de encuentro de momentos familiares compartidos, mientras que los electrodomésticos habilitados para IA demuestran cómo la tecnología se integra a la perfección en la vida cotidiana. También hace su debut el Humanoid Service Robot Harley. Harley cuenta con 31 grados de libertad y ofrece gestos e interacciones realistas para aumentar la participación y mejorar las experiencias en el lugar. Al mismo tiempo, también se exhiben el robot humanoide R1 (A2) y el robot doméstico Beta.

Como parte de su compromiso de larga data con los eventos deportivos mundiales, Hisense también demostró cómo sus tecnologías de visualización abarcan más allá del entretenimiento del consumidor a las aplicaciones profesionales. Durante el evento CES 2026, el stand de Hisense recibió a una delegación visitante encabezada por el presidente de la FIFA, que recorrió la exposición y expresó un fuerte reconocimiento a la colección Hisense Elite para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que incluye televisores RGB MiniLED para una visualización más clara de los momentos clave de los partidos.

En pantallas, Hisense destaca el modelo RGB MiniLED evo, una verdadera evolución a nivel de sistema en la tecnología de televisores de pantalla grande, liderada por el debut del 116UXS RGB MiniLED TV, el primer producto impulsado por esta plataforma. RGB MiniLED evo presenta un cuarto LED Sky Blue-Cyan primero en la industria en la luz de fondo y amplía la cobertura de color hasta un 110 % de BT.2020, a la vez que ofrece una expresión de color más natural y mayor comodidad de visualización mediante una evolución genuina a nivel de sistema.

Además, Hisense presenta a nivel mundial el proyector láser XR10, que ofrece 6.000 lúmenes ANSI para crear una experiencia de cine en casa de nivel profesional. El modelo XR10 está diseñado para una visualización inmersiva de hasta 300 pulgadas y aporta brillo mejorado y rendimiento de color intenso a entornos de cine en casa dedicados. Junto con los televisores RGB MiniLED, TriChroma Laser amplía la oferta de pantalla grande de Hisense, desde la visualización premium en la sala de estar hasta los entornos dedicados al cine en casa.

Sobre la base de la evolución del sistema operativo VIDAA, Hisense anunció una colaboración estratégica con Microsoft para integrar las capacidades generativas de IA de Copilot en su nueva plataforma y avanza en las experiencias de televisión de próxima generación para entornos domésticos de pantalla grande. Asimismo, la colaboración abarca a los juegos en la nube de Xbox y lleva títulos de juegos de primer nivel directamente a los televisores Hisense, sin necesidad de consola.

Más allá de las pantallas, Hisense presenta una variedad de innovaciones para el hogar inteligente. La X-zone Master, la primera lavadora-secadora con bomba de calor X-in-one del mundo, presenta un sistema modular de múltiples tambores que permite a los usuarios configurar diseños flexibles a la vez que permite un cuidado más preciso y específico de la tela. Para complementar este sistema, la serie U premium de Hisense está diseñada para ofrecer una solución de lavandería más fresca y suave con la última tecnología de filtración, ventilación y eliminación de estática.

Hisense se dedica a mejorar la vida cotidiana con una gama de electrodomésticos alimentados por IA. El refrigerador de la SERIE SMART de PUREFLAT cuenta con una gran pantalla inteligente integrada con un centro ConnectLife incorporado, que ofrece una experiencia de cocina moderna y conectada al agilizar la interacción de los electrodomésticos y el control inteligente del hogar. Mientras tanto, el ganador del premio Red Dot Air Conditioner Air Master cuenta con un sistema de detección de alta precisión que puede ajustar el flujo de aire, la temperatura y la humedad para lograr una climatización perfecta. Su inteligencia se demuestra aún más con el asistente de voz inteligente y el modo de ahorro de energía automático, mientras que su tecnología HI-NANO garantiza aún más el confort en interiores.

La presencia de Hisense en el evento CES 2026 se destaca por cuatro Innovation Awards en el CES. Entre los ganadores, los modelos 163 MX y el X-zone Master recibieron el premio Best of Innovation del CES 2026 en sus respectivos campos, lo que reconoce el liderazgo de Hisense en las categorías de pantallas y electrodomésticos.

Mediante "Innovating a Brighter Life", Hisense continúa demostrando cómo la innovación centrada en el ser humano puede transformar la tecnología avanzada en experiencias hogareñas más cómodas, conectadas y significativas.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al tercer trimestre de 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg

FUENTE Hisense