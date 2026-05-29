Omdia, primer trimestre de 2026: Hisense consolida su liderazgo mundial en televisores de más de 100 pulgadas

QINGDAO, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, sigue consolidando su liderazgo en tecnologías de pantallas premium en el primer trimestre de 2026 y ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en la categoría de televisores de más de 100 pulgadas. Según los datos de Omdia correspondientes al primer trimestre de 2026, la cuota de mercado mundial de Hisense en cuanto a envíos de televisores de más de 100 pulgadas alcanzó el 55,2 %.

Gracias a su liderazgo en tecnología de pantallas, Hisense sigue ampliando su línea de televisores premium con las series UXS, UR9 y UR8. Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense impulsa el sector con "Colores naturales y reales" gracias a la tecnología Chromagic, que ofrece imágenes más realistas, mayor comodidad visual y una mayor eficiencia energética a los consumidores de todo el mundo. Posicionada como "La cumbre de la tecnología televisiva", la serie UXS es una muestra de la innovación más destacada de Hisense, mientras que la serie UR9 ofrece la experiencia cinematográfica definitiva gracias al rendimiento premium de su tecnología RGB MiniLED. El nuevo modelo UR8 amplía aún más el acceso a experiencias RGB MiniLED de alta calidad para una mayor cantidad de hogares.

En todos los modelos MiniLED, como el U7 y el U6 Pro, Hisense sigue consolidando su liderazgo en calidad de imagen gracias a las tecnologías Hi-QLED MiniLED. Al combinar la atenuación local avanzada con innovaciones patentadas de control de la luz, Hisense ofrece colores más vibrantes, negros más profundos y detalles más nítidos, lo que crea un contraste más rico y experiencias de visualización de MiniLED más inmersivas.

En el ámbito de las pantallas láser, Hisense sigue ampliando los límites del entretenimiento cinematográfico en el hogar, lo que consolida su liderazgo en la categoría gracias a su creciente línea de productos láser. El proyector láser insignia XR10, recientemente lanzado al mercado, ofrece imágenes de calidad cinematográfica con un alto nivel de brillo, una rica variedad cromática y un rendimiento confiable a largo plazo, lo que permite disfrutar de una experiencia de cine en casa inmersiva en pantallas de hasta 300 pulgadas. De cara al futuro, los próximos modelos L9Q Pro Laser TV y PX4 Pro Laser Cinema demuestran una vez más la innovación de última generación de Hisense en el ámbito del entretenimiento en pantallas ultragrandes, ya que combinan un brillo sin precedentes, un rendimiento cromático refinado y experiencias audiovisuales premium para los fanáticos del cine en casa más exigentes.

Desde la tecnología RGB MiniLED hasta las pantallas láser, Hisense sigue redefiniendo el entretenimiento doméstico premium con pantallas más grandes, colores más naturales y realistas, y experiencias audiovisuales más inmersivas para los consumidores de todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense se fundó en 1969 y es líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

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FUENTE Hisense