Hisense presenta la serie UR8 con colores naturales y reales, y lleva a más hogares la tecnología RGB MiniLED de última generación

QINGDAO, China, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una de las principales marcas de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, presentó hoy la UR8, una serie de televisores RGB MiniLED accesible diseñada para llevar a más consumidores en todo el mundo la última generación de tecnología de pantallas con colores naturales y reales, entretenimiento inmersivo y un rendimiento avanzado en juegos.

Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa impulsando el sector hacia un nuevo nivel en la tecnología de pantallas con sus más recientes televisores RGB MiniLED. La serie UR8 cuenta con tecnología Chromagic, la arquitectura óptica patentada de Hisense que integra un chip Chromagic RGB de desarrollo propio, un diseño óptico avanzado y un sistema de gestión del color, lo que resulta en colores más naturales y reales que cubren el 100 % de la gama de colores BT.2020, a la vez que mantienen una alta eficiencia energética y reducen la luz azul nociva. A inicios de este año, la Consumer Technology Association (CTA) reconoció oficialmente los televisores "RGB LED" como una nueva categoría en innovación de pantallas, así como el importante papel que desempeña Hisense en el desarrollo y promoción del estándar del sector, reforzando aún más la tecnología RGB MiniLED como un hito significativo en la industria y un nuevo referente para disfrutar de experiencias televisivas de calidad superior.

La serie UR8 cuenta además con el procesador de inteligencia artificial Hi-View AI Engine RGB para una visualización de imágenes más detalladas y precisas que hacen que las películas, los deportes en directo y los universos de los juegos cobren vida con mayor profundidad y realismo. El Modo Juego con 180Hz Nativos garantiza un movimiento ultrasuave y un rendimiento adaptable, lo que les permite a los usuarios mantenerse completamente inmersos durante los contenidos de acción a alta velocidad y los juegos rápidos. El sonido multicanal 2.1.2 envolvente e inmersivo optimizado por Devialet realza aún más la experiencia con un sonido cinematográfico que hace que cada escena sea más cautivadora y realista.

Con la serie UR8, Hisense continúa acelerando la adopción de la tecnología RGB MiniLED y facilitando cada vez más el acceso de los consumidores de todo el mundo a la innovación de última generación en pantallas. Con la combinación de un rendimiento de imagen avanzado, un procesamiento inteligente y un diseño sofisticado, la serie UR8 representa otro importante paso de avance hacia el futuro del entretenimiento en casa de primera calidad.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (de 2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980094/UR8_18x9_TR.jpg

FUENTE Hisense