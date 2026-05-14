Kolmar Korea, líder en protectores solares de productos de belleza coreana (K-Beauty), amplía su oferta para incluir productos de cuidado solar para el cuero cabelludo y el cabello

Amplía su cartera de productos de protección solar con "Scalp Sun Essence" y una composición fotoprotectora para el cabello

Presenta un nuevo método para evaluar la efectividad de la protección UV para el cabello, publicado en una revista académica internacional

SEÚL, Corea del Sur, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, uno de los principales impulsores del auge de los protectores solares coreanos, acelera su expansión hacia el mercado de protectores solares de última generación al llevar su especialización más allá del cuidado de la piel e incluir productos de protección para el cuero cabelludo y el cabello.

Investigador de Kolmar Korea prueba la fórmula de "scalp sun essence".

A medida que la tendencia mundial de "skinificación" continúa creciendo (y anima a los consumidores a cuidar del cuero cabelludo y el cabello de la misma manera en que se cuidan la piel del rostro), Kolmar Korea ha desarrollado soluciones de protección UV para el cuero cabelludo y tecnologías fotoprotectoras para el cabello, y ha presentado, además, un nuevo método de evaluación para medir la efectividad de la protección UV en el cabello.

Kolmar Korea desarrolló recientemente un producto de protección solar específico para el cuero cabelludo, "Scalp Sun Essence". El producto ofrece protección SPF50+ y está diseñado para su aplicación directa en el cuero cabelludo.

A diferencia de los protectores solares convencionales, que son difíciles de usar en el cuero cabelludo y el cabello debido a su alto contenido de aceites, Scalp Sun Essence combina filtros UV solubles y lipofílicos en proporciones optimizadas para brindar una textura ligera.

Kolmar Korea planea ampliar la categoría para incluir otros formatos como brumas y aerosoles, además de desarrollar limpiadores que eliminen los productos de cuidado solar del cuero cabelludo. La empresa tiene el objetivo de lanzar el producto este año en Korea, antes de su expansión a nivel mundial, que incluye el mercado estadounidense el próximo año.

Además del protector solar, Kolmar Korea ha desarrollado una "composición fotoprotectora para el cabello" diseñada para proteger el cabello de la exposición a la luz nociva, incluidos los rayos ultravioletas.

El cabello está expuesto constantemente a la radiación ultravioleta y otras luces nocivas, que pueden provocar decoloración, sequedad y quiebre con el tiempo. Sin embargo, la mayoría de los productos convencionales para el cuidado capilar se han enfocado principalmente en la prevención de los daños por calor en lugar de los daños por la luz.

Para responder a esta deficiencia, Kolmar Korea desarrolló una tecnología capaz de proteger el cabello del fotoenvejecimiento con aceites de silicona específicos con grandes estructuras moleculares y altos índices de refracción y así dispersar la luz de manera efectiva. Este enfoque reduce los fotoestabilizadores usados en la fotoprotección y los aceites necesarios para disolverlos, a la vez que ofrece un acabado ligero.

La fórmula también puede usarse en productos multifuncionales al incorporar ingredientes activos como la biotina, el pantenol y la niacinamida, para potenciar beneficios como la reducción de los síntomas de la pérdida de cabello, los efectos calmantes sobre el cuero cabelludo y el cuidado sebáceo y de poros.

Además, Kolmar Korea ha propuesto un nuevo método para evaluar de manera objetiva la efectividad de la protección UV para el cabello.

Anteriormente, no existía un método estandarizado para medir el rendimiento de la protección UV en el cabello. Para solucionar esta situación, la empresa desarrolló un método que analiza los cambios en el color del cabello antes y después de la exposición a rayos ultravioletas con el fin de evaluar los niveles de daños y medir el rendimiento de la protección UV.

El estudio se publicó el año pasado en Skin Research and Technology (Impact Factor: 3.2), la revista internacional de dermatología, y obtuvo reconocimiento por su importancia científica.

"A medida que el mercado internacional de productos de cuidado solar se segmenta cada vez más, la demanda de soluciones de protección para el cuero cabelludo y el cabello aumenta rápidamente", expresó un representante de Kolmar Korea. "Al aprovechar nuestras capacidades de investigación y desarrollo (I+D) que incluyen el desarrollo de productos, la innovación en materiales y la evaluación de la efectividad, aspiramos a liderar el mercado de productos de protección solar de última generación para el cabello".

Kolmar Korea, que responde por más del 70 % del mercado de productos de protección solar en Corea, es ampliamente reconocida como uno de los principales actores detrás del auge mundial de protectores solares coreanos. En 2013, se convirtió en la primera la empresa del sector de la cosmética en Corea en obtener la certificación OTC de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA)

En 2022, Kolmar Korea consolidó aún más sus capacidades de investigación con el establecimiento del "UV Tech Innovation Lab" (Laboratorio de innovación en tecnología UV), el primer centro de investigación especializado en la protección UV en Corea. Más recientemente, los protectores solares desarrollados por Kolmar Korea en colaboración con marcas de K-beauty mundialmente populares como Beauty of Joseon, SKIN 1004 y Round Lab superaron los 100 millones de unidades en ventas acumuladas a nivel mundial.

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FUENTE Kolmar Korea