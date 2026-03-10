Huawei presenta visión para el transporte "Impulsar la movilidad y la logística hacia un mundo inteligente", potenciada por cinco soluciones nuevas

BARCELONA, España, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 de Barcelona, Huawei organizó un foro titulado Accelerate Transportation Digital Intelligence (Acelerar la inteligencia digital del transporte). Junto con clientes, aliados y expertos del sector, Huawei exploró nuevas posibilidades para el transporte inteligente, compartió sus últimos logros técnicos y anunció cinco soluciones innovadoras destinadas a impulsar la movilidad y la logística hacia el mundo inteligente.

David Shi, vicepresidente de Marketing y Ventas de Soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación de Huawei (PRNewsfoto/Huawei) Oradores invitados (desde la parte superior izquierda): Dr. en Filosofía, Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez y Yang Rong (PRNewsfoto/Huawei) Huawei anuncia cinco soluciones junto con sus socios y clientes (PRNewsfoto/Huawei)

David Shi, vicepresidente de Marketing y Ventas de Soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación de Huawei, señaló: "Huawei se especializa en transparencia, cooperación y éxito compartido. Trabajaremos con clientes y aliados para construir una base sólida digital e inteligente, que conecte flujos de pasajeros, cargas, negocios, ingresos e información". Según Shi, Huawei integrará IA en escenarios ferroviarios, viales, logísticos, de aviación y portuarios para mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte y la logística integrales, lo que promoverá vínculos más estrechos con el turismo, la energía, el comercio y otras industrias para un futuro mejor.

Reha Çetin, Dr. en Filosofía, director de Informática del Gran Aeropuerto de Estambul y director ejecutivo de IST Systems, destacó que, como el centro de aviación de más rápido crecimiento de Europa, el Aeropuerto de Estambul continuará avanzando en su transformación digital Aeropuerto 5.0 y ofrecerá experiencias aeroportuarias de última generación, impulsadas por las tecnologías digitales de vanguardia y la experiencia en tecnologías de información y comunicación de Huawei.

Zaiming Ren, subgerente general de CRSC International, explicó cómo FRMCS mejora la eficiencia del control de trenes, aumenta la capacidad de transporte ferroviario y reduce los costos del ciclo de vida, lo que ayuda a los sistemas ferroviarios futuristas a operar de manera más eficiente y segura.

La IA se convertirá en el centro neurálgico de los sistemas de transporte inteligentes (ITS). Carlos López Gutiérrez, director de la Unidad de Negocios de Transporte de SICE, declaró: "SICE y Huawei están trabajando para utilizar plataformas de inteligencia artificial y computación de borde para explorar y respaldar diversos escenarios de transporte, lo que mejorará enormemente la conectividad de las infraestructuras y la confiabilidad del sistema de transporte".

Los puertos desempeñan un papel crucial en la estabilización de los ciclos económicos y en la garantía de continuidad de la cadena industrial y de suministro. Yang Rong, ingeniero general de Tianjin Port (Group) Co., Ltd., señaló que el Puerto de Tianjín ha priorizado de manera sistemática la integración de tecnologías de información y comunicación, como 5G, IA, computación en la nube y conducción autónoma en sus servicios. Hasta el momento, han gestionado digitalmente todos los elementos del puerto y han implementado un sistema de transporte horizontal inteligente, todo ello orientado a dar forma al futuro de los puertos inteligentes de primer nivel.

El Dr. Rachad Nassar, director de Negocios Globales y Socios Estratégicos de la Unidad de Negocios de Transporte Inteligente de Huawei, anunció que la empresa ha establecido una base digital integral para la industria del transporte mundial. Mediante la implementación de una arquitectura integrada de detección inteligente, conectividad, plataformas digitales y aplicaciones, Huawei colabora con socios del ecosistema para lanzar cinco soluciones especializadas en cuatro escenarios principales. Estas innovaciones ofrecen los siguientes beneficios clave:

Carreteras: Huawei presentó la solución del Centro de Coordinación de Operaciones de Transporte (TOCC), construida sobre sistemas de transporte inteligentes, para aumentar la eficiencia en diversos escenarios como el monitoreo de transporte integrado, el apoyo a viajes de vacaciones y la logística multimodal. Esta solución establece un nuevo modelo de gestión y control integrado para el transporte urbano.





Ferrocarriles: Huawei ha desarrollado la red portadora de próxima generación para la solución de operación y despacho para ferrocarriles. Con una confiabilidad robusta, un gran ancho de banda y baja latencia, la solución transporta de manera segura, confiable y eficiente servicios de comunicación operativa e impulsa la industria ferroviaria hacia lo digital y lo inteligente.





Aduana: Huawei Lanzó una solución de control de riesgos de big data junto con sus socios. Aprovechando las principales plataformas de big data de la empresa y los servicios y gobernanza de datos de los socios de Huawei, la solución integra de manera eficiente datos heterogéneos de varias fuentes y responde a riesgos en segundos. Esta solución aborda los desafíos tradicionales de control de riesgos, como las dimensiones limitadas, la cobertura incompleta y la gran dependencia de los procesos manuales, lo que permite a las autoridades aduaneras mejorar la precisión de supervisión y la eficiencia de despacho.





Puertos: Huawei ha desarrollado el primer agente de programación de todos los elementos de la industria impulsado por la tecnología de cadena de pensamiento (CoT). Este agente coordina todo el proceso de operación portuaria, incluida la planificación de los atracaderos junto con la distribución y el transporte, lo que reduce el tiempo de planificación de operaciones de horas a minutos. La solución de transporte horizontal inteligente 2.0 favorece un tráfico mixto eficiente de camiones portacontenedores manuales y vehículos guiados inteligentes (IGV). Esta solución permite la programación a gran escala de más de 300 vehículos, reduce las tasas de toma de control manual a menos del 0,1 % y garantiza una alineación precisa del estacionamiento con la posición de operación dentro de ±5 cm, lo que aumenta la eficiencia del movimiento de carga.

En el foro, Huawei y Surge anunciaron la exitosa implementación comercial de la primera red de acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G de 1,4 GHz del mundo para ferrocarriles. Este hito representa un cambio de paradigma en la conectividad impulsada por ferrocarriles y ofrece redes de comunicaciones de última generación a lo largo de los ferrocarriles de Indonesia, a la vez que logra una cobertura de red inclusiva a nivel nacional.

Además, Huawei destacó los avances fundamentales logrados junto con sus aliados a nivel mundial con el fin de impulsar el ecosistema de transporte digital e inteligente. Un excelente ejemplo es el Global Smart Port Showcase lanzado junto con Shandong Port Group. Al integrar big data, modelos de gran tamaño y otras tecnologías de vanguardia, la exposición demuestra aplicaciones específicas para cada escenario, como operaciones digitales y planificación inteligente, y sirve como modelo para la modernización del sector de puertos a nivel mundial.

Hasta la fecha, Huawei ha prestado servicio a más de 100 puertos, más de 210 aeropuertos y aerolíneas, más de 300 líneas ferroviarias urbanas, más de 180.000 kilómetros de vías férreas, redes de carreteras que se extienden por más de 200.000 kilómetros, proyectos de sistemas de transporte inteligentes en más de 70 ciudades y más de 200 empresas de logística en todo el mundo. De cara al futuro, Huawei continuará con la práctica de su estrategia "plataforma + ecosistema". La empresa se especializa en el desarrollo de centros y redes de transportes, flujos de carga y de pasajeros y sistemas aéreos de baja altitud para establecer una base digital e inteligente para el transporte y la logística integrales. Huawei se compromete a "impulsar la movilidad y la logística hacia el mundo inteligente", al potenciar el transporte inteligente.

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FUENTE Huawei