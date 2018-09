Компания Syneron Candela приобретает Ellipse

Знаменитые лазерные и IPL-технологии датской фирмы Ellipse пополнят портфель решений Syneron Candela, позволив компании дополнительно укрепить свои позиции в сфере многофункциональных высокотехнологичных косметологических устройств

УЭЙЛЕНД (WAYLAND), Массачусетс, 5 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Syneron Candela, ведущий мировой производитель косметологического оборудования, сообщила о приобретении датской фирмы Ellipse, производящей и реализующей решения Intense Pulsed Light (IPL) и лазерные платформы для широкого спектра медицинских и косметологических процедур. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Приобретение Ellipse позволяет Syneron Candela расширить своё присутствие в различных прикладных отраслях и предоставить клиентам ещё более комплексный портфель решений. Лучшие лазерные и энергетические технологии Syneron Candela отныне сочетаются с проверенной разработкой IPL, пользующейся большим уважением в медицинском сообществе, - заяаил Джеффри Круз (Geoffrey Crouse), главный исполнительный директор Syneron Candela. - Платформы Ellipse представляют собой многофункциональные, высокотехнологичные устройства для эстетических процедур. Мы с нетерпением ждём момента, когда продукты Ellipse полноценно войдут в наш портфель и мы продолжим реализовывать миссию нашего бренда, заключающуюся в концепции «Наука, Результаты, Доверие», на благо медицинского сообщества и пациентов по всему миру. Портфель продуктов Ellipse в полной мере соответствует нашему стремлению к внедрению научно обоснованных технологий, демонстрирующих неизменно положительный клинический результат».

В число основных продуктов Ellipse входят Nordlys - многофункциональное и высокотехнологичное решение IPL, - и платформа Nd:YAG для лечения сосудистых заболеваний и пигментных поражений, а также для удаления нежелательных волос. Nordlys также оснащается фракционированным наконечником 1550 нм для ремоделирования кожи. В ассортименте компании также представлена IPL-система для омоложения кожи, устранения сосудистых точек и удаления волос, а также фракциональная неразрушающая лазерная система, предназначенная для шлифовки кожных покровов. Уникальная селективная частотная технология (SWT®) от Ellipse позволяет использовать метод двойного фильтрования во всех IPL-наконечниках с целью подбора эффективной волновой частоты и селективной точной подачи энергии в целевую зону с возможностью применения импульсов длительностью меньше одной миллисекунды. «Мы рады объединить наши усилия с Syneron Candela и посредством обширного географического присутствия нашего партнёра расширить рынок для наших многофункциональных технологических платформ, соблюдая при этом наши общие принципы клинического профессионализма, гарантий высокого качества и инновационности», - прокомментировал Якоб Килдегаард Ларсен (Jacob Kildegaard Larsen), главный исполнительный директор Ellipse.

«Как врач, использующий платформу Ellipse IPL и считающей её фундаментальной технологией для всех дерматологических процедур, я очень рада узнать, что Syneron Candela отныне предоставляет медикам и пациентам по всему миру полный спектр световых, лазерных и энергетических решений», - отметила д.м.н. Джилл Уэйбел (Jill Waibel), многолетний пользователь продуктов Syneron Candela, сертифицированный дерматолог и директор-основатель Института дерматологии и лазерной косметологии в Майами (Флорида). «Syneron Candela и Ellipse являются признанными лидерами в своих категориях. Объединение этих компаний знаменует наступление новой эры инноваций, повышающих качество медицинских процедур», - добавила д.м.н. Кристин Дьерикс (Сhristine Dierickx), дерматолог из Люксембурга, специалист по лазерной хирургии и косметической дерматологии.

Syneron Candela - ведущий мировой производитель косметологического оборудования, располагающий обширным ассортиментом продукции и развитой инфраструктурой прямого маркетинга. Технологии этой компании позволяют медицинским специалистам предоставлять пациентам современные решения для широкого спектра косметологических задач, включая депиляцию, уменьшение морщин, удаление татуировок, ремоделирование лица, шлифовку шрамов, контурную пластику тела, улучшение внешнего вида кожи посредством лечения незлокачественных сосудистых заболеваний и пигментных поражений, а также лечение акне, варикоза и целлюлита. Кроме популярного решения Vbeam в портфеле Syneron Candela представлены такие передовые продукты, как линейка Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape и VelaShape. Приобретённая в 2017 году фирмой Apax Partners компания реализует и обслуживает свою продукцию в 86 странах мира. Филиалы Syneron Candela открыты в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Японии, Португалии, Испании и Великобритании. На других рынках мира компания работает посредством сети авторизованных дистрибьюторов.

Основанная в 1997 году компания Ellipse является частным предприятием с головным офисом в Дании. Ellipse разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачественные лазерные и IPL-системы для дерматологических процедур, направленных на коррекцию широкого спектра медицинских и эстетических нарушений. Продукция компании используется для омоложения кожи, устранения сосудистых и пигментных поражений, ремоделирования кожных покровов и удаления нежелательных волос. В основе всех разработок Ellipse лежат принципы научной обоснованности, высокого качества и доверия клиентов. На сегодняшний день продукцию Ellipse можно приобрести в 50 странах мира.

