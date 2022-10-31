Телефорум «Сейчас и в будущем»: расти рядом, не причиняя вреда, идти рядом, не мешая

ПЕКИН, 31 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- На 20-м Всекитайским съезде Коммунистической партии Китая был разработан план развития Китая на ближайшие пять лет и далее. Каково его значение для всего мира? Чего мир может ожидать от Китая в ближайшие годы? И что даст модернизация Китая мировому сообществу? Телеканал CGTN организовал специальную экспертную дискуссию под названием «Now and Beyond» («Сейчас и в будущем»), которую провела телеведущая телеканала Лю Синь (Liu Xin), чтобы обсудить пути дальнейшего развития Китая и мира с ключевыми фигурами и мыслителями со всего мира.

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«Истинным посланием Китая было послание многополярности, — заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), комментируя предвзятое освещение Всекитайского съезда в американских СМИ. — Китай очень четко стремится к созданию многополярного мира в соответствии с Уставом ООН. Он не стремится к господству, он ни в коем случае не стремится к конфликту. Это послание абсолютно четкое… Нам нужен диалог, нам нужно лучшее взаимопонимание», — подчеркнул профессор Сакс.

«Главное послание председателя Си Цзиньпина миру заключается в том, что Китай действительно хочет взять на себя обязательства по обеспечению мира во всем мире и стремится к мирному сосуществованию, — поддержал профессора Сакса Се Тао (Xie Tao), профессор и декан Школы международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных языков. — Китай не навязывает и не экспортирует свои собственные ценности и институты в другие страны, и Китай также не хотел бы, чтобы другие страны указывали нам, что мы должны делать. В Китае огромное население. Китай сильно отличается от многих других стран. И Китай собирается достичь национального возрождения на китайском пути модернизации».

Впервые вопрос модернизации Китая был включен в доклад Всекитайскому съезду, который является проектом будущего Китая. Мартен Жак (Martin Jacques), старший научный сотрудник кафедры политики и международных исследований Кембриджского университета, отметил, что в условиях глобализации по американскому образцу неравенство распространилось практически на все слои общества. Он отметил, что одним из ключевых аспектов модернизации Китая является общее процветание, и если Китай сможет обратить вспять тенденцию к неравенству и создать более справедливое общество, это окажет огромное влияние на весь мир. «В 21-м веке все, что хорошо для Китая, должно быть хорошо и для всего остального мира. А все, что хорошо для остального мира, должно быть хорошо для Китая. Сейчас 21-й век, и мы живем на одной планете», — заявил бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя (Arancha Gonzalez Laya).

Бениамин Погосян (Benyamin Poghosyan), директор армянского Центра политических и экономических стратегических исследований, считает, что попытки разделить мир на черное и белое очень тревожны, и что средние и малые державы ценят то, что Китай не смотрит на мир через призму конфронтации, поскольку такое разделение поставило бы средние и малые державы в затруднительное положение. Поскольку инфляция, энергетический кризис, продовольственный кризис и другие проблемы угрожают всем, следует ожидать сотрудничества между великими державами.

Многие страны не хотят выбирать между Китаем и США, отметил бывший исполнительный директор ООН по окружающей среде и заместитель генерального секретаря ООН Эрик Солхейм (Erik Solheim). Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле (Siyabonga Cyprian Cwele) заявил, что другие страны могут многому научиться у Китая. ЮАР и другие страны не будут поставлены перед выбором, а примут любого, кто будет уважать их системы и станет их партнером, сказал Квеле. Многие страны готовы к партнерству, а не к принуждению.

«Можно вести за собой своим примером, своей щедростью либо многосторонним сотрудничеством, или же можно лидировать за счет принуждения, за счет хищничества и односторонних действий, — сказал профессор Се. — Очевидно, что Китай идет по первому пути». Он считает, что мировое лидерство для Китая заключается в том, чтобы обеспечить выгоды для остального мира, а не в том, чтобы претендовать на гегемонию.

«Все живые существа могут расти бок о бок, не причиняя вреда друг другу, и разные дороги могут идти параллельно, не мешая друг другу», — процитировал генеральный секретарь Си Цзиньпин высказывание древнего философа Конфуция в своем докладе 20-му Всекитайскому съезду КПК. В мире, где конфликты и разногласия берут верх над сотрудничеством и управлением, многие страны жаждут уважения различий и поиска путей для совместного развития. Китай стремится к мирному пути к модернизации и партнерству с мировым сообществом.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=kj2vD1_Xef8

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1933029/image.jpg

SOURCE CGTN