Televizní fórum „Now & Beyond" - Růst vedle sebe v míru, jít svými cestami bez rušení

20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny vypracoval plán pro Čínu na příštích pět let a dále. Jak ovlivní svět? Co může globální komunita v příštích letech od Číny očekávat? A co jí přinese modernizace Číny? CGTN připravila speciální panelovou diskusi „Now and Beyond" (Nyní a dále) s moderátorem CGTN Liou Sinem, v níž rozhodující činitelé a globální odborníci diskutovali o cestě, kterou se bude Čína dále ubírat.

Now & Beyond TV Forum- Grow side by side without harming, run in parallel without interfering

„Skutečným poselstvím Číny bylo poselství multilateralismu," říká profesor Jeffrey Sachs, ředitel Centra pro udržitelný rozvoj na Kolumbijské univerzitě na téma neobjektivního zpravodajství amerických médií o celostátním sjezdu. „Čína si velmi otevřeně přeje multilaterální svět pod záštitou Charty OSN. Neusiluje o nadvládu, v žádném případě nechce vyvolat konflikt. A to poselství je naprosto jednoznačné... Potřebujeme dialog, potřebujeme více vzájemného porozumění," zdůrazňuje profesor Sachs.

„Hlavní zprávou od prezidenta Si pro svět je, že Čína se chce zavázat k mírovému uspořádání světa a usiluje o mírové soužití," souhlasí se Sachsem profesor a děkan Pekingské univerzitě zahraničních studií Sie Tchao a dodává: „Čína nevnucuje ani neexportuje své vlastní hodnoty a instituce do jiných zemí, ani by nechtěla, aby nám jiné země říkaly, co máme dělat. Čína má obrovský počet obyvatel. Je velmi odlišná od ostatních zemí. A hodlá dosáhnout národního omlazení prostřednictvím vlastní čínské cesty k modernizaci," prohlašuje Sie.

Čínská modernizace, která je plánem pro budoucnost Číny, byla poprvé uvedena ve zprávě pro celostátní sjezd. Vedoucí pracovník Katedry politologie a mezinárodních studií na Cambridgeské univerzitě Martin Jacques podotýká, že za globalizace amerického typu se nerovnost rozšířila prakticky v celé společnosti. Upozorňuje, že klíčovým aspektem čínské modernizace je společná prosperita, a pokud by Čína dokázala zvrátit trend nerovnosti a vytvořit spravedlivější prostředí, mělo by to velký dopad na celý svět. „V 21. století musí být vše, co prospívá Číně, prospívat i zbytku světa. A cokoli je dobré pro zbytek světa, musí být dobré i pro Čínu. Toto je 21. století a všichni žijeme na stejné planetě," říká bývalý španělský ministr zahraničí Arancha Gonzalez Laya.

Ředitel Centra pro politická a ekonomická strategická studia Benyamin Poghosyan říká, že snaha o černobílé dělení světa je velmi znepokojivá a že střední a menší země oceňují, že Čína nevidí svět konfrontační optikou, jelikož takové dělení by tyto země uvedlo do obtížné situace. Vzhledem k tomu, že inflace, energetická krize, potravinová krize a další problémy ohrožují všechny, je spolupráce mezi většími mocnostmi velmi žádoucí.

Mnoho zemí si nechce vybírat mezi Čínou a USA, upozorňuje bývalý výkonný ředitel OSN pro životní prostředí a náměstek generálního tajemníka OSN Erik Solheim. Jihoafrický velvyslanec v Číně Siyabonga Cyprian Cwele dodává, že se země mohou od Číny v mnohém učit. Jihoafrické a další země si nebudou vybírat, ale přijmou každého, kdo bude respektovat jejich systém a bude jim partnerem, říká Cwele. Právě partnerství namísto nátlaku je to, o co mnoho zemí usiluje.

„Vést můžete příkladem, štědrostí, mnohostrannou spoluprací, nebo naopak nátlakem, dravostí a jednostrannými kroky," říká profesor Sie. „A Čína si očividně vybrala první cestu." Je přesvědčen, že globální vůdcovství Číny nespočívá v prosazování hegemonie, ale v poskytování výhod zbytku světa.

„Všechny živé bytosti mohou růst vedle sebe v míru a různé cesty mohou jít stejným směrem, aniž by se navzájem rušily," citoval generální tajemník Si Ťin-pching ve své zprávě pro 20. celostátní sjezd KSČ starou Konfuciovu moudrost. Ve světě, kde konflikty a rozpory jako by převažovaly nad spoluprací a vedením, touží mnoho zemí po respektu ke svým odlišnostem a hledá způsoby, jak společně postupovat vpřed. Zájmem Číny je mírová cesta k modernizaci a partnerský vztah se světovým společenstvím.

