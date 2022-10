Foro de TV Now & Beyond- Cultivar al lado sin dañar, correr en paralelo sin interferir

PEKÍN, 31 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China ha trazado un plan para China para los próximos cinco años y más allá. ¿Cuál es su importancia para el mundo? ¿Qué puede esperar el mundo de China en los próximos años? ¿Y qué aportará la modernización china a la comunidad mundial? CGTN organizó una mesa redonda especial bajo el título "Ahora y más allá", presentada por el presentador de CGTN, Liu Xin, con el objetivo de debatir el camino a seguir para China y el mundo con responsables y pensadores globales.

"El verdadero mensaje de China era un mensaje de multilateralismo", indicó el profesor Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, al comentar la cobertura sesgada de los medios de comunicación estadounidenses sobre el congreso nacional. "China quiere un mundo multilateral bajo la Carta de la ONU de forma muy explícita. No busca la dominación; no busca el conflicto de ninguna manera. Y el mensaje es absolutamente explícito... Lo que necesitamos es diálogo, necesitamos un mejor entendimiento", explicó el profesor Sachs.

"El mensaje central del presidente Xi al mundo es que China quiere comprometerse con un mundo pacífico y persigue la coexistencia pacífica", Xie Tao, profesor y decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, se hace eco del comentario del profesor Sachs y añade que "China no impone ni exporta sus propios valores e instituciones a otros países, ni tampoco quiere que otros países nos digan lo que debemos hacer. China tiene una población masiva. China es muy diferente de muchos otros países. Y China va a lograr el rejuvenecimiento nacional a través de una vía china de modernización", explicó Xie.

Se trata de la primera vez que la modernización china se recoge en un informe al congreso nacional y es el proyecto de futuro de China. Martin Jacques, investigador principal del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, señala que, con la globalización al estilo estadounidense, la desigualdad se extendió prácticamente a toda la sociedad. Señala que un aspecto clave de la modernización china tiene que ver con la prosperidad común, y que, si China puede invertir la tendencia a la desigualdad y crear un entorno más equitativo, eso tendría un gran impacto en todo el mundo. "En el siglo XXI, todo lo que sea bueno para China tiene que ser bueno para el resto del mundo. Y lo que sea bueno para el resto del mundo tiene que ser bueno para China. Estamos en el siglo XXI, vivimos en el mismo planeta", comentó la ex ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya.

Benyamin Poghosyan, director del Centro de Estudios Estratégicos Políticos y Económicos, afirmó que los intentos de dividir el mundo en blanco y negro son muy preocupantes y que las potencias medianas y pequeñas aprecian que China no vea el mundo a través de lentes de confrontación, ya que tal división pondría a las potencias medianas y pequeñas en un lugar difícil. Dado que la inflación, la crisis energética, la crisis alimentaria y otros retos amenazan a todo el mundo, la cooperación entre las grandes potencias es muy esperada.

Son muchos los países que no quieren elegir entre China y Estados Unidos, explicó el ex Director Ejecutivo de Medio Ambiente de la ONU y secretario general Adjunto de las Naciones Unidas, Erik Solheim. El embajador sudafricano en China, Siyabonga Cyprian Cwele, comentó que hay muchas cosas que los países pueden aprender de China. A Sudáfrica y a otros países no se les hará elegir, sino que van a aceptar a cualquiera que respete sus sistemas y se asocie con ellos, afirmó Cwele. Lo que buscan muchos países son asociaciones, no coacciones.

"Se puede liderar a través del ejemplo, o con la generosidad, o hacerlo por medio de la cooperación multilateral; o se puede liderar con la coerción, se puede liderar con la depredación y la acción unilateral", explicó el profesor Xie, "China obviamente ha seguido la primera vía". Cree que el liderazgo global para China consiste en proporcionar beneficios al resto del mundo, no en la pretensión de hegemonía.

"Todos los seres vivos pueden crecer uno al lado del otro sin dañarse, y diferentes caminos pueden correr en paralelo sin interferir unos con otros", citó el secretario general Xi Jinping una antigua filosofía de Confucio en su informe al 20º Congreso Nacional del PCC. En un mundo en el que el conflicto y las diferencias parecen triunfar sobre la cooperación y la gestión, el respeto a las diferencias y la búsqueda de vías para avanzar juntos es algo que anhelan muchos países. China pretende buscar una vía pacífica de modernización y asociación con la comunidad mundial.

