Forum TV „Dziś i jutro" - wspólny wzrost bez działania na czyjąkolwiek szkodę, wspólna droga bez ingerencji

PEKIN, 31 października 2022 r. /PRNewswire/ -- 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin wyznaczył Chinom plan działania na kolejne pięć lat i dalszą przyszłość. Ile Chiny znaczą na świecie? Czego świat może oczekiwać od Chin w nadchodzących latach? Co chińska modernizacja przyniesie wspólnocie światowej? Aby omówić drogę Chin i świata ku przyszłości, CGTN zorganizowało specjalną debatę panelową pod tytułem „Dziś i jutro", którą poprowadziła Liu Xin, a udział w niej wzięli światowi decydenci i myśliciele.

„Istotą chińskiego przesłania jest multilateralizm – powiedział profesor Jeffrey Sachs, dyrektor Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju przy Uniwersytecie Columbia, odnosząc się do fałszywych relacji amerykańskich mediów z kongresu narodowego. - Chiny bardzo wyraźnie pragną multilateralnego świata funkcjonującego w oparciu o zapisy Karty Narodów Zjednoczonych. Nie dążą do dominacji, w żaden sposób nie dążą też do konfliktu. Przesłanie jest jasne … Potrzebujemy dialogu, większego zrozumienia" – podkreślił profesor Sachs.

„Nadrzędnym przesłaniem prezydenta Xi dla świata jest zapewnienie, że Chiny pragną się zaangażować w pokój na świecie i zagwarantowanie pokojowej koegzystencji" – powtórzył za profesorem Sachsem Xie Tao, profesor i dziekan Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji przy Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Pekinie i dodał, że „Chiny nie narzucają i nie chcą egzekwować od instytucji innych państw wdrażania własnych wartości, ale nie chcą też, aby inne kraje narzucały im, jak mają postępować. Chiny zamieszkuje ogromna liczba ludności. Chiny niezwykle różnią się od wielu innych krajów. Chiny zamierzają osiągnąć odnowę narodową, podążając chińską ścieżką modernizacji" – powiedział Xie.

To pierwszy raz, gdy chińska modernizacja została ujęta w raporcie skierowanym do kongresu narodowego i stanowi plan działania Chin na przyszłość. Martin Jacques, starszy doradca na Wydziale Polityki i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge, zauważył, że globalizacja w amerykańskim stylu powoduje brak równości w dosłownie każdym społeczeństwie na świecie. Stwierdził, że kluczowym aspektem chińskiej modernizacji jest powszechny dobrobyt oraz że jeśli Chiny zdołają odwrócić trend nierówności i stworzyć bardziej równościowe otoczenie, będzie to miało ogromny wpływ na cały świat. „W XXI wieku to, co dobre dla Chin, musi też być dobre dla reszty świata. A to, co dobre dla reszty świata, musi też być dobre dla Chin. Mamy XXI wiek, wszyscy zamieszkujemy tę samą planetę" – powiedział były premier Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya.

Benyamin Poghosyan, dyrektor Ośrodka Strategicznych Studiów Politycznych i Ekonomicznych, stwierdził, że dążenie do czarno-białego podziału świata jest niezwykle niepokojące i dodał, że średnie i małe mocarstwa doceniają fakt, iż Chiny nie postrzegają świata z perspektywy konfrontacyjnej, która spowodowałaby, że znalazłyby się one w trudnym położeniu. W obliczu inflacji, kryzysu energetycznego, kryzysu żywnościowego i innych wyzwań zagrażających każdemu z nas współpraca między większymi mocarstwami jest niezwykle pożądana.

Wiele krajów nie chce wybierać między Chinami a USA, stwierdził Erik Solheim, były dyrektor i podsekretarz generalny Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Siyabonga Cyprian Cwele, ambasador Afryki Południowej w Chinach powiedział, że inne kraje mogą wiele nauczyć się od Chin. Afryka Południowa i inne kraje nie będą musiały wybierać, ale przyjmą każdego, kto szanuje ich systemy i chce z nimi współpracować, powiedział Cwele. Wiele krajów oczekuje partnerstwa, a nie nacisków.

„Przewodzić można, dając przykład, będąc hojnym lub realizując wielostronną współpracę; przewodzić można też wywierając naciski, będąc drapieżcą i narzucając jednostronną perspektywę – powiedział profesor Xie. - Chiny zdecydowanie obrały tę pierwszą drogę". Profesor Xie uważa, że globalne przywództwo Chin przyniesie reszcie świata korzyści bez roszczeń do pozycji hegemona.

W raporcie skierowanym do 20. Kongresu narodowego KPCh sekretarz Xi Jinping posłużył się cytatem ze starożytnej filozofii konfucjańskiej: „Wszystkie istoty żyjące mogą wzrastać, współistniejąc ze sobą i nie czyniąc innym krzywdy. Do celu może je prowadzić wiele równoległych, nieprzecinających się dróg". W świecie, w którym współpraca i zarządzanie opierają się na konflikcie i różnicach, wiele krajów dąży do szanowania różnic i poszukiwania dróg dla wspólnej przyszłości. Chiny i społeczność ogólnoświatowa podążają ku modernizacji drogą pokoju i partnerstwa.

