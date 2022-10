Центр арабского языка Абу-Даби примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 2022 г.

Центр арабского языка Абу-Даби получит возможность встретиться с партнерами на Франкфуртской книжной ярмарке 2022 г.

Центр участвует в одной из крупнейших в мире книжных выставок, организуя ряд культурных мероприятий для расширения своего охвата международных издательских рынков

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Центр арабского языка Абу-Даби (ALC), входящий в состав Департамента культуры и туризма Абу-Даби, примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 2022 года в рамках своей миссии по продвижению издательской индустрии Эмиратов. В этом году выставка пройдет с 19 по 23 октября под лозунгом «Слова объединяют мир: переводи, передавай, преображай».

Dr. Ali Bin Tamim, Chairman of The Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC)

Центр арабского языка Абу-Даби примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке, чтобы расширить свое присутствие на перспективных международных издательских рынках, а также с целью продвижения Международной книжной ярмарки в Абу-Даби (ADIBF) и других проектов и мероприятий, которые он организует.

Целью центра является укрепление стратегического сотрудничества с немецкими партнерами и изучение новейших тенденций в издательском и креативном секторах.

Председатель ACL Его Превосходительство д-р Али бин Тамим (Ali Bin Tamim) заявил следующее: «Центр арабского языка Абу-Даби и Франкфуртская книжная ярмарка выстроили прочные партнерские отношения, которые сохраняются на протяжении долгих лет. В процессе этого сотрудничества наши две структуры совместно работали над укреплением и поддержкой местной, региональной и международной культурной среды с помощью новаторских работ, инициатив и проектов. Ярмарка дает возможность обменяться опытом и обсудить важные события».

Программа ALC для Франкфуртской книжной ярмарки включает в себя ряд культурных и литературных мероприятий, а также прием, организуемый совместно с Книжной премией шейха Заида (SZBA). Премия ранее объявила о своем участии в книжной ярмарке, в ходе которой она организует групповые обсуждения, в том числе на тему «От кофе к Интернету: арабская литература в переходный период», и сессию «Развитие книжного бизнеса в арабском мире». Кроме того, SZBA представит книги, которые она недавно перевела в рамках гранта на переводы, запущенного в 2018 году.

ALC также выпустит коллекцию музыкальных книг из серии Pioneers Among Us («Первопроходцы среди нас»), а также проведет сессию о книге A Panel Discussion and Reading Through the German Anthology («Групповое обсуждение и чтение немецкой антологии») и еще одну групповую дискуссию под названием «Перспективы партнерства между международной книжной ярмаркой Абу-Даби и Франкфуртской книжной ярмаркой».

Чтобы обогатить культурно-туристическую программу, к участию в программе павильона был приглашен Лувр Абу-Даби, представители которого поделятся информацией о музее и его публикациях.

