Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi se met en relation avec des partenaires mondiaux à la Foire du livre de Francfort 2022

Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi participe à l'une des plus grandes foires du livre au monde avec une série d'événements culturels afin d'étendre sa portée sur les marchés internationaux de l'édition

ABU DHABI, EAU, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi (ALC), qui fait partie du Département de la culture et du tourisme, Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), participe à la Foire du livre de Francfort 2022 dans le cadre de sa mission de promotion de l'industrie de l'édition émiratie. Organisée du 19 au 23 octobre, la foire de cette année a pour thème : « Les mots relient les mondes : Traduire. Transférer. Transformer. »

Dr. Ali Bin Tamim, Chairman of The Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC)

Le Centre de langue arabe sera présent à la Foire du livre de Francfort pour étendre sa portée sur les marchés internationaux prometteurs pour l'édition, et pour promouvoir la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi (ADIBF) et d'autres projets et événements qu'elle organise.

Le centre vise à renforcer la coopération stratégique avec les partenaires allemands et à explorer les dernières tendances du secteur de l'édition et des industries créatives.

Son Excellence le Dr Ali Bin Tamim, président du Centre de langue arabe d'Abu Dhabi, a déclaré : « Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi et la Foire du livre de Francfort ont établi un partenariat solide qui dure depuis de nombreuses années. Au cours de cette collaboration, nos deux entités ont travaillé ensemble pour renforcer et soutenir la scène culturelle locale, régionale et internationale avec des œuvres, des initiatives et des projets pionniers. La Foire offre une occasion d'échanger des expériences et de discuter de développements importants. »

L'agenda du Centre de langue arabe pour la Foire du Livre de Francfort comprend une série d'événements culturels et littéraires et une réception conjointe avec le Sheikh Zayed Book Award (SZBA). Le prix avait déjà annoncé sa participation à la foire du livre, où il organisera des tables rondes, dont « Du café à l'Internet : la littérature arabe en transition » et une session sur « La croissance du secteur du livre dans le monde arabe ». Le SZBA présentera également des livres qu'il a récemment traduits grâce à la bourse de traduction lancée en 2018.

Le Centre de langue arabe lancera également une collection de livres de musique de la série « Pioneers Among Us » (« Pionniers parmi nous »), en plus d'organiser une session sur le livre « A Panel Discussion and Reading Through the German Anthology », et une autre discussion intitulée « Prospects of Partnership between the Abu Dhabi International Book Fair and the Frankfurt Book Fair » (« Perspectives de partenariat entre la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi et la Foire du livre de Francfort »).

Pour inclure d'autres éléments culturels et touristiques, le Louvre Abu Dhabi a également été invité à participer au pavillon, où ses représentants présenteront des informations sur le musée et ses publications.

