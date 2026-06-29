L'intelligence numérique au service du stockage d'énergie, pour un avenir plus vert : Sermatec présente des solutions de stockage d'énergie adaptées à tous les scénarios lors du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sermatec s'est illustré lors du salon Intersolar Europe 2026 en présentant sa gamme complète de produits de stockage d'énergie et de solutions intelligentes de gestion de l'énergie. En présentant ses capacités dans les domaines du matériel de base, des systèmes intégrés, de la gestion énergétique dans le cloud, du stockage à grande échelle et des applications commerciales et industrielles (C&I), l'entreprise a réaffirmé son engagement à accélérer la transition énergétique mondiale. Au cours du salon, Sermatec a également signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires internationaux, renforçant ainsi sa présence commerciale à l'échelle mondiale.

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Une gamme complète de produits couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du stockage d'énergie

Lors du salon de cette année, Sermatec a présenté une gamme complète de solutions de stockage d'énergie, mettant en avant ses capacités d'intégration verticale, allant des composants clés et de l'intégration des systèmes jusqu'à l'exploitation et la maintenance intelligentes.

Pour les applications à grande échelle, le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide SERLATTICE de 7,04 MWh offre une densité énergétique de 477 kWh/m², la plus élevée du secteur, ce qui réduit considérablement l'empreinte au sol tout en atteignant un rendement aller-retour (RTE) sur la partie CC d'au moins 95 %, garantissant ainsi des performances de conversion énergétique exceptionnelles.

Également présenté, le système de stockage d'énergie SERLATTICE de 6,26 MWh est doté d'une architecture CA/CC intégrée qui améliore le rendement global du système de 2 %. Compatible avec une configuration en parallèle de quatre unités, le système intègre une technologie intelligente de gestion thermique qui réduit la consommation d'énergie auxiliaire de 25 %, ce qui diminue considérablement les coûts énergétiques sur l'ensemble du cycle de vie.

Pour les clients commerciaux et industriels, l'armoire de stockage d'énergie tout-en-un EASYCUBE de 261 kWh offre une mise en service plug-and-play et une extension en parallèle flexible, permettant ainsi un arbitrage efficace entre les pics et les creux de consommation, l'intégration des énergies renouvelables et une résilience énergétique renforcée.

Une gestion intelligente de l'énergie pour optimiser la valeur opérationnelle

Au-delà de l'innovation matérielle, Sermatec a présenté son écosystème intelligent de gestion numérique de l'énergie.

La plateforme d'exploitation intelligente Nebulos intègre de manière transparente le matériel et les logiciels, permettant ainsi la participation au marché de l'électricité et l'agrégation de centrales électriques virtuelles (VPP) afin de maximiser la valeur des actifs.

En complément de la plateforme, le boîtier d'alerte précoce intelligent MOFS permet de prédire de manière non destructive un risque d'emballement thermique avec 2 à 3 heures d'avance, ce qui renforce considérablement la sécurité des batteries grâce à une prévention proactive des risques.

L'exposition présentait également les principaux composants développés en interne par Sermatec, notamment le PCS à refroidissement liquide par chaînes de 430 kW, l'unité de gestion de batterie (BMU) à équilibrage actif de 104 chaînes, le contrôleur de groupe de batteries (BCC) et l'unité de gestion de pile de batteries (BSMU), démontrant ainsi les capacités d'intégration complètes de l'entreprise.

Des performances éprouvées dans des applications variées à l'échelle mondiale

Un fonctionnement fiable dans des conditions environnementales variées reste la référence absolue pour les systèmes de stockage d'énergie. De l'Europe continentale aux climats méditerranéens, Sermatec continue de valider sa technologie grâce à un portefeuille de projets à l'international en pleine expansion.

En Bulgarie, le projet de stockage d'énergie de Sermatec optimise le retour sur investissement grâce à une participation coordonnée aux marchés spot de l'électricité et aux services auxiliaires, faisant ainsi la preuve d'une solide performance économique et d'une grande réactivité du réseau.

En Croatie et en République tchèque, les solutions de stockage C&I de l'entreprise permettent de faire face efficacement aux températures hivernales rigoureuses et aux fluctuations de la charge industrielle, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue pour les opérations de production critiques.

Par ailleurs, des projets menés en Espagne ont résisté avec succès à une forte humidité et à des environnements côtiers riches en sel, confirmant ainsi la fiabilité à long terme de la conception de protection de pointe et des technologies intelligentes de gestion thermique de Sermatec.

Un service adapté aux besoins locaux, source de valeur à long terme pour les clients

Pour Sermatec, le service de proximité ne se limite pas à la dernière étape de la relation client : il s'agit d'un pilier essentiel de la compétitivité à long terme.

S'appuyant sur son réseau de services bien établi en Europe centrale, orientale et du Sud-Est, l'entreprise propose un accompagnement complet tout au long du cycle de vie des équipements, via un cadre de services unique et responsabilisé, intégrant des extensions de garantie, des garanties de performance, la maintenance préventive, les réparations correctives et le reporting opérationnel.

Ce modèle de service offre aux clients des coûts de cycle de vie transparents, des performances financières prévisibles et un soutien opérationnel fiable à long terme.

La soirée partenaires renforce la collaboration européenne

Dans la soirée du 24 juin, Sermatec a organisé sa « Partner Night » (soirée partenaires) annuelle, qui a rassemblé des partenaires clés issus de l'ensemble du secteur énergétique européen.

Au programme de cet événement figuraient des interventions de dirigeants, des présentations de produits, des échanges sur les solutions proposées et des discussions sur le service après-vente. Il a ainsi permis de créer une plateforme ouverte favorisant le dialogue au sein du secteur sur l'innovation en matière de stockage d'énergie et les nouvelles opportunités régionales, tout en renforçant les partenariats stratégiques à long terme.

Propulser l'avenir de l'énergie intelligente

De l'innovation technologique constante et la diversification des cas d'utilisation aux services adaptés au marché local et au développement d'un écosystème, Sermatec a présenté une démonstration complète de ses capacités intégrées lors du salon Intersolar Europe 2026.

À l'avenir, Sermatec continuera à faire progresser sa vision, qui consiste à devenir un opérateur de référence dans le domaine de l'énergie intelligente, en collaborant avec des partenaires internationaux afin d'accélérer la transition vers un avenir énergétique plus intelligent, plus durable et neutre en carbone.