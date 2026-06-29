Cyfrowa inteligencja napędza technologie magazynowania energii i zieloną przyszłość: Sermatec prezentuje kompleksowe rozwiązania do magazynowania energii dla wszystkich zastosowań podczas targów Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, 29 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Sermatec mocno zaznaczył swoją obecność podczas targów Intersolar Europe 2026, prezentując szeroką paletę produktów w zakresie magazynowania energii oraz inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią. Spółka zademonstrowała bogaty potencjał, na który składają się możliwości w obszarze podstawowego sprzętu, zintegrowanych systemów, chmurowego zarządzania energią, magazynowania energii w skali sieciowej oraz zastosowań komercyjno-przemysłowych (C&I), potwierdzając, że zależy jej na przyspieszaniu globalnej transformacji energetycznej. Podczas targów Sermatec firma podpisała również liczne umowy o współpracy z partnerami międzynarodowymi, poszerzając swój globalny zasięg biznesowy.

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Kompleksowa oferta produktów obejmująca cały łańcuch wartości w magazynowaniu energii

Podczas tegorocznych targów Sermatec zaprezentowała wyczerpującą ofertę rozwiązań w obszarze magazynowania energii, podkreślając swój pionowo zintegrowany potencjał: od podstawowych komponentów i integracji systemów, po inteligentną eksploatację i utrzymanie.

W zastosowaniach w skali sieciowej szczególnie warto wspomnieć o systemie magazynowania energii SERLATTICE. Chłodzony cieczą magazyn o pojemności 7,04 MWh zapewnia najlepszą w branży gęstość energii na poziomie 477 kWh/m2, istotnie ograniczając zajętość terenu przy jednoczesnym osiąganiu sprawności cyklu ładowania i rozładowania po stronie DC (RTE) na poziomie ≥95%, co przekłada się na doskonałe parametry konwersji energii.

Na ekspozycji producenta znalazł się również system magazynowania energii SERLATTICE. Jest to magazyn o pojemności 6,26 MWh, który wyposażono w zintegrowaną architekturę AC/DC podnoszącą ogólną sprawność systemu o 2%. System obsługuje konfigurację równoległą czterech jednostek oraz wykorzystuje technologię inteligentnego zarządzania temperaturą, która ogranicza zużycie energii na potrzeby własne o 25%, istotnie obniżając koszty energii w całym cyklu eksploatacji.

Dla klientów z sektora komercyjno-przemysłowego przygotowano EASYCUBE - szafę na magazyny energii typu „wszystko w jednym" o pojemności 261 kWh. Jest to zestaw plug-and-play, który podlega rozbudowie równoległej, umożliwiając efektywny arbitraż między cenami w szczytach i dolinach obciążenia, integrację energii odnawialnej oraz większą odporność energetyczną.

Inteligentne zarządzanie energią dla większej wartości operacyjnej

Poza innowacjami sprzętowymi Sermatec zaprezentowała swój inteligentny, cyfrowy ekosystem zarządzania energią.

W ramach inteligentnej platformy operacyjnej Nebulos płynnie łączy sprzęt i oprogramowanie, umożliwiając udział w handlu energią elektryczną oraz agregację w obrębie wirtualnej elektrowni (VPP) w celu maksymalizacji wartości zasobów.

Uzupełnieniem platformy jest inteligentna skrzynka wczesnego ostrzegania MOFS, która zapewnia predykcję ucieczki termicznej z wyprzedzeniem 2-3 godzin, znacząco zwiększając bezpieczeństwo baterii dzięki aktywnemu zapobieganiu ryzyku jej zniszczenia.

Na stoisku Sermatec można było również zapoznać się kluczowymi komponentami systemów, które Sermatec opracowała we własnym zakresie, w tym łańcuchowym systemem konwersji energii (PCS) o mocy 430 kW z chłodzeniem cieczą, modułem zarządzania baterią (BMU) z aktywnym balansowaniem 104 łańcuchów, kontrolerem klastra bateryjnego (BCC) oraz modułem zarządzania stosem bateryjnym (BSMU), będących przykładem rozległego potencjału integrowania autorskich rozwiązań producenta.

Sprawdzona wydajność w zróżnicowanych globalnych zastosowaniach

Ostatecznym wyznacznikiem jakości systemów magazynowania energii pozostaje ich zdolność do niezawodnej pracy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Skuteczność technologii Sermatec została potwierdzona poprzez liczne wdrożenia w różnorodnych warunkach klimatycznych - od Europy kontynentalnej, po regiony położone nad Morzem Śródziemnym.

Przykładowo, w Bułgarii projekt magazynowania energii Sermatec optymalizuje zwrot z inwestycji dzięki skoordynowanemu udziałowi w rynkach spot energii elektrycznej oraz usługach pomocniczych, wykazując wysoką efektywność ekonomiczną i szybkie zdolności reagowania na zapotrzebowanie w sieci.

Z kolei w Chorwacji i Czechach opracowane przez Sermatec rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla sektora komercyjno-przemysłowego (C&I) skutecznie radzą sobie z niskimi temperaturami w zimie oraz wahaniami obciążeń w przemyśle, zapewniając stabilne zasilanie dla kluczowych zakładów produkcyjnych.

Natomiast systemy Sermatec wdrożone w Hiszpanii skutecznie radzą sobie w warunkach wysokiej wilgotności oraz zasolenia na terenach nadmorskich, potwierdzając długofalową niezawodność zaawansowanej konstrukcji ochronnej Sermatec oraz inteligentnych technologii zarządzania temperaturą.

Lokalny serwis zapewniający długoterminową wartość dla klientów

Sermatec uważa, że lokalny serwis to coś więcej niż ostatni etap relacji z klientem, uznając ten element za fundament długofalowej konkurencyjności.

Bazując na rozbudowanej sieci punktów serwisowych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, spółka zapewnia kompleksowe wsparcie w całym cyklu eksploatacji w ramach jednolitego, odpowiedzialnego modelu obsługi, obejmującego rozszerzone gwarancje, gwarancje wydajności, konserwację prewencyjną, naprawy korekcyjne oraz raportowanie operacyjne.

Dzięki takiemu modelowi obsługi klienci zyskują przejrzystość kosztów eksploatacji w całym cyklu, przewidywalne wyniki finansowe oraz niezawodne, długoterminowe wsparcie operacyjne.

Partner Night wzmacnia współpracę na terenie Europy

Wieczorem 24 czerwca Sermatec zorganizowała coroczne wydarzenie pt. „Partner Night", które zgromadziło kluczowych partnerów z całego europejskiego sektora energetycznego.

W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia kadry zarządzającej, prezentacje produktów, wymianę wiedzy o rozwiązaniach oraz dyskusje dotyczące obsługi posprzedażowej, tworząc otwartą platformę dialogu branżowego na temat innowacji w magazynowaniu energii i nowych możliwości w regionie przy jednoczesnym wzmocnieniu długoterminowego partnerstwa strategicznego.

Napędzanie przyszłości inteligentnej energii

Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma Sermatec w kompleksowy sposób przedstawiła swój zintegrowany potencjał, budowany poprzez nieustanne innowacje technologiczne i zróżnicowane scenariusze zastosowań.

Sermatec planuje kontynuować dążenia do zdobycia pozycji wiodącego operatora inteligentnej energii, współpracując z globalnymi partnerami w celu przyspieszenia transformacji ku inteligentniejszej, bardziej zrównoważonej i neutralnej emisyjnie przyszłości energetycznej.