- La inteligencia digital impulsa el almacenamiento de energía y fomenta un futuro más verde: Sermatec presenta soluciones integrales de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sermatec tuvo una destacada participación en Intersolar Europe 2026, presentando su completa cartera de productos de almacenamiento de energía y soluciones inteligentes de gestión energética. Al demostrar sus capacidades en hardware, sistemas integrados, gestión energética en la nube, almacenamiento a gran escala y aplicaciones comerciales e industriales (C&I), la compañía reafirmó su compromiso con la aceleración de la transición energética global. Durante la feria, Sermatec también firmó varios acuerdos de cooperación con socios internacionales, ampliando aún más su presencia global.

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Cartera de productos integral que abarca toda la cadena de valor del almacenamiento de energía

En la exposición de este año, Sermatec presentó una completa gama de soluciones de almacenamiento de energía, destacando su integración vertical, desde componentes clave e integración de sistemas hasta operación y mantenimiento inteligentes.

Para aplicaciones a gran escala, el sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido SERLATTICE de 7,04 MWh ofrece una densidad energética líder en la industria de 477 kWh/m², reduciendo significativamente la superficie ocupada y alcanzando una eficiencia de ida y vuelta (RTE) en el lado de CC de ≥95 %, lo que garantiza un rendimiento superior en la conversión de energía.

También se exhibió el sistema de almacenamiento de energía SERLATTICE de 6,26 MWh, que cuenta con una arquitectura integrada de CA/CC que mejora la eficiencia general del sistema en un 2 %. Compatible con una configuración paralela de cuatro unidades, el sistema incorpora tecnología de gestión térmica inteligente que reduce el consumo de energía auxiliar en un 25 %, disminuyendo sustancialmente los costes energéticos del ciclo de vida.

Para clientes comerciales e industriales, el armario de almacenamiento de energía todo en uno EASYCUBE de 261 kWh ofrece una instalación plug-and-play y una expansión paralela flexible, lo que permite un arbitraje eficiente entre picos y valles de demanda, la integración de energías renovables y una mayor resiliencia energética.

Gestión inteligente de la energía que mejora el valor operativo

Más allá de la innovación en hardware, Sermatec presentó su ecosistema inteligente de gestión digital de energía.

La plataforma de operación inteligente Nebulos integra a la perfección hardware y software, permitiendo la participación en el comercio de electricidad y la agregación de centrales eléctricas virtuales (VPP) para maximizar el valor de los activos.

Como complemento a la plataforma, la caja de alerta temprana inteligente MOFS proporciona una predicción no destructiva del desbordamiento térmico con 2 a 3 horas de antelación, mejorando significativamente la seguridad de las baterías mediante la prevención proactiva de riesgos.

La exposición también presentó los principales componentes desarrollados internamente por Sermatec, incluyendo el PCS de 430 kW refrigerado por líquido, la BMU de balanceo activo de 104 cadenas, el controlador de clúster de baterías (BCC) y la unidad de gestión de pila de baterías (BSMU), demostrando las completas capacidades de integración interna de la empresa.

Rendimiento comprobado en diversas aplicaciones globales

El funcionamiento fiable en diversas condiciones ambientales sigue siendo el criterio fundamental para los sistemas de almacenamiento de energía. Desde Europa continental hasta climas mediterráneos, Sermatec continúa validando su tecnología mediante una creciente cartera de proyectos internacionales.

En Bulgaria, el proyecto de almacenamiento de energía de Sermatec optimiza la rentabilidad de la inversión mediante la participación coordinada en los mercados spot de electricidad y servicios auxiliares, demostrando un sólido rendimiento económico y una rápida capacidad de respuesta de la red.

En Croacia y la República Checa, las soluciones de almacenamiento para el sector comercial e industrial de la compañía abordan eficazmente las bajas temperaturas invernales y las fluctuaciones de la carga industrial, garantizando un suministro eléctrico ininterrumpido para las operaciones de fabricación críticas.

Por otro lado, los proyectos en España han superado con éxito la alta humedad y los entornos costeros con alta concentración de sal, validando la fiabilidad a largo plazo del avanzado diseño de protección y las tecnologías inteligentes de gestión térmica de Sermatec.

Servicio localizado que ofrece valor a largo plazo para el cliente

Sermatec cree que el servicio localizado es más que el paso final en la relación con el cliente: es una piedra angular de la competitividad a largo plazo.

Aprovechando su consolidada red de servicios en Europa Central, Oriental y Sudoriental, la empresa ofrece un soporte integral durante todo el ciclo de vida del producto a través de un único marco de servicio responsable, que integra garantías extendidas, garantías de rendimiento, mantenimiento preventivo, reparaciones correctivas e informes operativos.

Este modelo de servicio proporciona a los clientes costes de ciclo de vida transparentes, un rendimiento financiero predecible y un soporte operativo fiable a largo plazo.

La Noche de Socios refuerza la colaboración europea

La noche del 24 de junio, Sermatec celebró su Noche Anual de Socios, reuniendo a socios clave del sector energético europeo.

El evento incluyó discursos de ejecutivos, presentaciones de productos, intercambio de soluciones y conversaciones sobre el servicio posventa, creando una plataforma abierta para el diálogo del sector sobre la innovación en el almacenamiento de energía y las oportunidades regionales emergentes, al tiempo que fortaleció las alianzas estratégicas a largo plazo.

Impulsando el futuro de la energía inteligente

Desde la continua innovación tecnológica y la diversificación de sus aplicaciones hasta los servicios localizados y el desarrollo de ecosistemas, Sermatec presentó una demostración integral de sus capacidades integradas en Intersolar Europe 2026.

De cara al futuro, Sermatec seguirá impulsando su visión de convertirse en un operador líder de energía inteligente, colaborando con socios globales para acelerar la transición hacia un futuro energético más inteligente, sostenible y neutro en carbono.