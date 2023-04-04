Диана Пэн приглашена на ежегодное собрание Боаоского азиатского форума 2023 года

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Institute of International Economic Strategy

Apr 04, 2023, 21:54 ET

Диана Пэн, председатель Института международных экономических стратегий, получила приглашение для участия в ежегодном собрании Боаоского азиатского форума 2023 года

Цюнхай, Китай, 5 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- С 28 марта по 31 марта в городе Боао, расположенном в китайской провинции Хайнань, началось ежегодное собрание Боаоского азиатского форума 2023 года, посвященное теме «Неопределенный мир: солидарность и сотрудничество для решения проблем, открытость и инклюзивность для содействия развитию». Г-жа Диана Пэн, председатель Института международных экономических стратегий, специализирующегося на обслуживании глобальных предприятий, посетила г. Боао в провинции Хайнань (Китай) для участия в четырехдневном форуме, проводящемся в г. Боао по любезному приглашению Организационного комитета этого форума.

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Diana Peng, chairwoman of the Institute for International Economic Strategy, was invited to attend the Boao Forum for Asia 2023 Annual Meeting
Diana Peng, chairwoman of the Institute for International Economic Strategy, was invited to attend the Boao Forum for Asia 2023 Annual Meeting

В течение четырех дней г-же Диане Пэн поступили предложения принять участие в ряде крупных форумов, таких как «Новая схема промышленной цепочки поставок», «круглый стол» для частных предпринимателей, диалог между китайскими и американскими предпринимателями, диалог между китайскими и европейскими предпринимателями, а также дискуссионный форум, в качестве участника которого выступил Премьер-министр Кот-д'Ивуара и различные предприниматели.

В процессе участия в этом форуме г-жа Диана Пэн также провела интервью со СМИ, в котором приняли участие представители CCTV, People.cn, Hainan Daily и Qiongdao TV.

Согласно доступной информации, в настоящее время Институт международных экономических стратегий создал пять подразделений в следующих регионах: Европа, Евразия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка, Африка и Ближний Восток. Этот институт при помощи сильной команды экспертов и консультантов изучает многие вопросы в области развития микро-, малых и средних предприятий в условиях новой экономической ситуации и с учетом различными точек зрения, изучает новые стимулы и ресурсы для развития предприятий при новых обстоятельствах и предоставляет такие возможности для развития как совместное использование запасов, техническое сотрудничество и обмен ресурсами. Главным органом этого научно-исследовательского института является группа международных экспертов и консультантов (в том числе международных экспертов, являющихся лауреатами Нобелевской премии, а также высокопоставленных лиц, таких как бывшие президенты различных стран), которая способна обеспечивать эффективные методики для многих предприятий по всему миру, положительный опыт применения, а также хорошую политику для обеспечения возможности выхода на международный уровень. Конечной целью этого научно-исследовательского института являются предприятия, при этом в качестве основной модели функционирования применяется следующая схема: «научные исследования + рассредоточение + сотрудничество».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2047283/Diana_Peng_chairwoman_Institute_International_Economic_Strategy_invited_attend_Boao.jpg

SOURCE Institute of International Economic Strategy

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