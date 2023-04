Předsedkyně Institutu pro mezinárodní ekonomickou strategii Diana Pengová se zúčastnila výročního zasedání Asijského fóra Boao 2023

ČCHING-CHAJ, Čína, 5. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Ve dnech 28. až 31. března se v Boao v městském okrese Čhing-chaj v provincii Chaj-nan konalo výroční zasedání Fóra Boao pro Asii 2023 (Boao Asia Forum 2023) s podtitulem „Nejistý svět: Solidarita a spolupráce při řešení výzev, otevřenost a inkluzivita na podporu rozvoje" (Uncertain World: Solidarity and Cooperation to Meet Challenges, Openness and Inclusiveness to Promote Development). Na srdečné pozvání organizačního výboru fóra se na toto čtyřdenní setkání vypravila do Boao také paní Diana Pengová – předsedkyně Institutu pro mezinárodní ekonomickou strategii, think tanku sloužícího globálním podnikům.

Diana Peng, chairwoman of the Institute for International Economic Strategy, was invited to attend the Boao Forum for Asia 2023 Annual Meeting

V průběhu těchto čtyř dnů byla předsedkyně Institutu pozvána k účasti na několika významných fórech, jako např. diskusi o novém modelu průmyslového dodavatelského řetězce, kulatém stolu pro soukromé podnikatele, dialogu mezi čínskými a americkými podnikateli, dialogu mezi čínskými a evropskými podnikateli a panelové diskusi předsedy vlády Pobřeží slonoviny s podnikateli.

Během účasti na fóru poskytla Diana Pengová také rozhovory médiím CCTV, People.cn, Hainan Daily a Qiongdao TV.

Institut pro mezinárodní ekonomickou strategii nyní podle dostupných informací provozuje pět poboček pro regiony Evropy, Eurasie, Asie a Tichomoří, Ameriky, Afriky a Blízkého východu. Prostřednictvím silných odborných a konzultačních kapacit zkoumá z různých úhlů pohledu řadu otázek v oblasti růstu mikro, malých a středních podniků v nové ekonomické situaci, analyzuje nové podněty a zdroje pro rozvoj podniků v aktuálních podmínkách a poskytuje možnosti rozvoje, jako je např. spolupráce na burze, technická spolupráce a sdílení zdrojů. Hlavním orgánem tohoto výzkumného ústavu je tým mezinárodních odborníků a konzultantů (včetně mezinárodních odborníků z řad laureátů Nobelovy ceny a významných osobností, jako jsou bývalí prezidenti různých zemí), který dokáže podnikům z celého světa nabídnout vhodné metody, osvědčené zkušenosti a kvalitní politiky pro mezinárodní expanzi. Služby institutu se zakládají na modelu „výzkum + šíření + spolupráce" a jejich konečným příjemcem jsou jednotlivé podniky.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047283/Diana_Peng_chairwoman_Institute_International_Economic_Strategy_invited_attend_Boao.jpg

SOURCE Institute of International Economic Strategy