Diana Peng, présidente de l'Institute for International Economic Strategy, a été invitée à participer à la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie

QIONGHAI, Chine, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie s'est tenue du 28 au 31 mars. Axée sur le thème « Un monde incertain : solidarité et coopération pour faire face aux défis, favoriser l'ouverture et encourager l'inclusivité afin de promouvoir le développement », la conférence s'est déroulée à Boao, un bourg de la ville-district de Qionghai dans la province de Hainan. Mme Diana Peng, présidente de l'Institute for International Economic Strategy, un groupe de réflexion au service des entreprises internationales, s'est rendue à Boao, dans la province de Hainan, pour assister au Forum, à l'aimable invitation du comité organisateur du Forum.

Au cours de cet événement de quatre jours, Mme Peng a été invitée à participer à un certain nombre de discussions majeures : débat sur le nouveau modèle de la chaîne d'approvisionnement industrielle, table ronde pour les entrepreneurs privés, dialogue entre les entrepreneurs chinois et américains, dialogue entre les entrepreneurs chinois et européens, et table ronde avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire et divers entrepreneurs.

Lors de sa participation au Forum, Mme Peng a également accepté des entrevues avec les médias de CCTV, People.cn, Hainan Daily et Qiongdao TV.

Selon les informations disponibles, l'Institute for International Economic Strategy compte actuellement cinq divisions : Europe, Eurasie, Asie-Pacifique, Amérique, Afrique et Moyen-Orient. S'appuyant sur une solide équipe d'experts et de consultants, l'Institute for International Economic Strategy explore, sous de multiples angles, de nombreuses questions relatives aux développement des micro-, petites et moyennes entreprises dans la nouvelle situation économique, explore de nouvelles impulsions et ressources pour le développement des entreprises dans ce nouveau contexte, et offre des possibilités de développement comme la coopération en matière de stocks, la coopération technique et le partage des ressources. Une équipe d'experts et de consultants internationaux constituent le cœur de cet institut de recherche (dont des experts internationaux récompensés par des prix Nobel et des dignitaires tels que d'anciens présidents de divers pays). L'organisme peut fournir des méthodes efficaces à de nombreuses entreprises du monde entier, faire part d'expériences réussies et partager des politiques solides pour un développement à l'international. Les entreprises sont la cible ultime des services de l'Institut de recherche, qui propose, comme principal modèle de service, une association entre la recherche, la diffusion et la coopération.

