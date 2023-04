Diana Peng, przewodnicząca Instytutu Międzynarodowej Strategii Gospodarczej, została zaproszona na otwarcie dorocznej konferencji organizacji Boao Forum for Asia 2023

QIONGHAI, Chiny, 4 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniach 28-31 marca w Boao w Qionghai w prowincji Hajnan odbyła się doroczna konferencja organizacji Boao Forum for Asia 2023 pod hasłem „Niepewny świat - solidarność i współpraca na rzecz pokonywania wyzwań, otwarcia i włączenia społecznego w służbie rozwojowi". Diana Peng, przewodnicząca Instytutu Międzynarodowej Strategii Gospodarczej, think tanku działającego na rzecz przedsiębiorstw globalnych, udała się do Boao w prowincji Hajnan, aby uczestniczyć w czterodniowym forum na uprzejme zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Forum.

W ciągu czterech dni Diana Peng została zaproszona do udziału w licznych ważnych dyskusjach, poświęconych między innymi nowemu wzorcowi przemysłowego łańcucha dostaw, dialogowi między przedsiębiorcami chińskimi i amerykańskimi, dialogowi między przedsiębiorcami chińskimi i europejskimi, oraz w dyskusji panelowej przedsiębiorców z premierem Wybrzeża Kości Słoniowej, a także zasiadła przy okrągłym stole przedsiębiorców prywatnych.

Podczas udziału w Forum przewodnicząca Diana Peng przyjęła propozycje wywiadów z takimi mediami jak CCTV, People.cn, Hainan Daily i Qiongdao TV.

Według uzyskanych informacji Instytut Międzynarodowej Strategii Gospodarczej ma obecnie pięć oddziałów: w Europie, Eurazji, Azji i Pacyfiku, Ameryce, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Działając przy wsparciu mocnego zespołu ekspertów i konsultantów, Instytut zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w nowej sytuacji ekonomicznej z różnych perspektyw oraz nowymi bodźcami i zasobami służącymi rozwojowi przedsiębiorstw w nowych okolicznościach, a także zapewnia możliwości rozwoju, takie jak współpraca w zakresie zaopatrzenia, współpraca techniczna i współdzielenie zasobów. Zespół międzynarodowych ekspertów i konsultantów stanowi główny organ instytutu badawczego (do którego należą eksperci międzynarodowi będący laureatami nagrody Nobla oraz dygnitarze, w tym byli prezydenci różnych krajów), co pozwala zapewnić wielu przedsiębiorstwom z całego świata odpowiednie metody, doświadczenia i strategie pozwalające na działalność na skalę międzynarodową. Celem Instytutu jest świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, a podstawowy model działalności instytutu badawczego opiera się na badaniach, popularyzacji i współpracy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2047283/Diana_Peng_chairwoman_Institute_International_Economic_Strategy_invited_attend_Boao.jpg

