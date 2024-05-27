Европейские журналисты изучат преобразующие инновации в ведущей лаборатории электромобилей

Yutong проводит медиа-тур, чтобы показать последнюю лабораторную статистику

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 28 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Группа журналистов из 23 европейских новостных организаций отправилась в двухдневный тур по Центру изучения бренда Yutong Bus (SHA:600066), производственной базе новой энергии и инженерному испытательному центру, одной из первоклассных лабораторий в мире, занимающейся повышением и оценкой производительности, безопасности и технологических инноваций автобусов. Визит позволил медиа-делегации ознакомиться с инновациями Yutong в области электромобилей мирового класса, современными производственными мощностями, решениями для электромобилей, автономным вождением, технологией зарядки и системой управления парком электромобилей, которая включает интеллектуальную диспетчеризацию и парковку автобусов, что обновило стандарты в секторе общественного транспорта.

23 European Journalists to Explore Industry-Transforming Innovation at the World's Top EV Laboratory in Zhengzhou, China.

«Мы приглашаем европейских профессионалов в области средств массовой информации и отраслевых партнеров лично ознакомиться с инновационными решениями Yutong в области зеленого транспорта, открывая дискуссии о будущем городского транспорта, поскольку мы стремимся создать более устойчивый городской транспорт на благо всех европейцев», — сказал Джек Ли (Jack Li), генеральный директор Yutong Europe.

Во время демонстрации решения Yutong для электромобилей провели серию испытаний в экстремальных условиях, доказав их исключительную безопасность и стабильность в холодную погоду -30°C, а затем при быстро распространяющемся пожаре 1300°C и 2 метра под водой. Решения, которые поразили аудиторию, включали:

Первая в отрасли система защиты от азота от Yutong, которая предназначена для обеспечения защиты аккумуляторной батареи азотом. Трехслойная противопожарная защита повышает способность батареи противостоять внешнему пламени и предотвращать распространение в среде с температурой 1300℃/2 часа, что значительно снижает вероятность возгорания и взрыва батареи в случае несчастных случаев.

Yutong, лидер в области коммерческих автомобилей и решений для электромобилей, занимает глобальную позицию благодаря новому технологическому центру автомобилестроения, который опирается на инвестиции в размере 1 миллиарда юаней и на 4316 патентов. Продано более 190 000 электробусов, сокращение выбросов углерода на 16 миллионов тонн эквивалентно посадке деревьев на площади 130 000 гектаров. Yutong оснащает свои парки электромобилей множеством ведущих мировых технологий, разработанных для значительного повышения эффективности, включая контроллер силового домена из карбида кремния, электроприводную ось нового поколения и тепловой насос со сверхнизкой температурой в сочетании с интеллектуальной облачной платформой, которая позволяет пользователям достигать управления жизненным циклом. Непрерывно инвестируя более 5% своего годового дохода в исследования и разработки, Yutong стремится постоянно концентрироваться на достижении прорывов в основных технологиях для коммерческих транспортных средств на новых источниках энергии, способствуя движению транспортной отрасли к устойчивому развитию.

Подробную информация см. на сайте https://en.yutong.com/.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=k05jfoe1ue4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2421480/image.jpg