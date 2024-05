Des journalistes européens découvrent les innovations qui transforment l'industrie dans le meilleur laboratoire mondial pour les véhicules électriques

Yutong organise une visite pour les médias afin de dévoiler les dernières statistiques du laboratoire

ZHENGZHOU, Chine, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un groupe de journalistes de 23 organes de presse européens a entamé une visite de deux jours au centre d'expérience de la marque Yutong Bus (SHA:600066), à la base de fabrication des nouvelles énergies et au centre d'essais techniques, l'un des laboratoires les plus performants au monde dédié à l'amélioration et à l'évaluation des performances, de la sécurité et de l'innovation technologique des autobus. Cette visite a permis à la délégation des médias de découvrir de près l'innovation de classe mondiale de Yutong en matière de véhicules électriques, ses installations de fabrication de pointe, ses solutions pour véhicules électriques, sa conduite autonome, sa technologie de recharge et son système de gestion de flotte de véhicules électriques qui comprend la répartition et le stationnement intelligents des autobus, ce qui a permis de rafraîchir les normes dans le secteur des transports publics.

23 European Journalists to Explore Industry-Transforming Innovation at the World's Top EV Laboratory in Zhengzhou, China.

« Nous invitons les professionnels des médias et les partenaires industriels européens à découvrir les solutions innovantes de Yutong en matière de transport durable, ouvrant ainsi la voie à des discussions sur l'avenir du trafic urbain, dans le but de créer un transport urbain plus durable au bénéfice de tous les Européens », a déclaré Jack Li, PDG de Yutong Europe.

Au cours de la présentation, les solutions de mobilité électronique de Yutong ont réussi une série de tests menés dans des conditions extrêmes, prouvant leurs performances exceptionnelles en matière de sécurité et de stabilité dans un climat froid de -30 °C, puis dans un incendie se propageant rapidement à 1300 °C, et à 2 mètres sous l'eau. Voici les solutions qui ont séduit le public :

Le premier système de protection à l'azote de Yutong, conçu pour garantir que le bloc-batterie est protégé par de l'azote. La protection anti-incendie à trois couches renforce la capacité de la batterie à résister aux flammes externes et à empêcher leur propagation dans un environnement de 1 300 ℃/2 h, ce qui réduit considérablement la probabilité d'incendies et d'explosions de la batterie en cas d'accident.

Leader dans le domaine des véhicules commerciaux et des solutions de mobilité électronique, Yutong, dont la position mondiale est renforcée par un nouveau centre technologique d'ingénierie des véhicules, bénéficie d'un investissement d'un milliard de RMB et de 4 316 brevets. Après avoir vendu plus de 190 000 bus électriques, la réduction des émissions de carbone de 16 millions de tonnes équivaut à la plantation d'arbres sur une superficie de 130 000 hectares. Yutong équipe ses flottes de véhicules électriques d'un ensemble de technologies de pointe développées pour améliorer considérablement l'efficacité, notamment le contrôleur de domaine de puissance en carbure de silicium, l'essieu d'entraînement électrique de nouvelle génération et la pompe à chaleur à très basse température, associés à une plateforme cloud intelligente qui permet aux utilisateurs d'assurer la gestion du cycle de vie. Avec un investissement constant de plus de 5 % de son revenu annuel dans la recherche et le développement, Yutong vise à se concentrer en permanence sur la réalisation de percées dans les technologies essentielles pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle, facilitant ainsi l'évolution de l'industrie du transport vers la durabilité.

