СМИ свидетельствуют о модернизации порта свободной торговли Хайнань

News provided by

Hainan International Media Center (HIMC)

04 Dec, 2023, 12:35 ET

ХАЙКОУ, Китай, 4 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- С 27 ноября по 1 декабря группа в составе более 60 репортеров, специалистов по международным связям и персоналий социальных сетей получили возможность стать свидетелями развития порта свободной торговли Хайнань в непосредственной близости, посетив ключевые индустриальные парки и живописную местность южной китайской провинции Хайнань.

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On Nov. 29, the group of reporters and social media personalities visited Sanya Yalong Bay International Rose Valley, an industrial base boosting the development of surrounding villages.
On Nov. 29, the group of reporters and social media personalities visited Sanya Yalong Bay International Rose Valley, an industrial base boosting the development of surrounding villages.

Один из ключевых индустриальных парков порта свободной торговли, экспериментальная зона инноваций в области международного образования Лиань в г. Линшуй является резиденцией для 10 национальных и 12 совместных университетов международного сотрудничества. Лиань создана по модели «широкого обмена + малых колледжей», где все студенты пользуются общественными помещениями, при этом каждый университет имеет выделенные учебные корпуса, приспособленные под конкретные дисциплины и учебный процесс.

«Это очень открытая модель. Она подразумевает не только наилучшее использование пространства, но и преодоление барьеров между школами, позволяет интегрировать сюда лучшие образовательные концепции Китая и других стран», — поясняет британский блогер Тоби Саймондс.

В выставочном зале медицинской продукции экспериментальной зоны международного медицинского туризма Боао Лечен пакистанец Муджахид Мухит был поражен всеми чудесами техники, которые попались ему на глаза.

В настоящее время Мухит является соруководителем компании медицинского оборудования в Пакистане. Он узнал о том, что пилотная зона Лечен является единственной «специализированной медицинской зоной» Китая и пользуется преимуществами политики преференций в экспериментальном медицинском лечении и международных медицинских обменах. Здесь он увидел потенциальные коммерческие возможности для своей фирмы, восторженно воскликнув, что он «он будет вести свой бизнес здесь».

«Интернет-знаменитость» Садджад Альказзаз, иностранный студент из Ирака, проявил большой интерес к рекультивации сельскохозяйственных земель Хайнаня. В деревне Бохоу района Санья, Садджад был глубоко впечатлен постепенным переходом деревни от нищеты к процветанию. Эта некогда убогая деревня начала сдавать землю в аренду предприятиям чуть более десяти лет назад. Местные жители повысили плодородие почвы, посадили розы и превратили деревню в украшенное розами живописное место, популярное среди туристов. Деревня взяла покинутые дома, переделала их в гостевые домики, и теперь здесь процветает их сдача в аренду на условиях пансиона.

Этот год — пятый с момента открытия порта свободной торговли Хайнань. Хайнань является важнейшим шлюзом раскрытия Китая навстречу новой эпохе и основным местом реализации политики модернизации Китая.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2291131/Media_tour_Nov_2023.jpg

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